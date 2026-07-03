«Ενδιαφέρον των Μάβερικς για τον Μπιμπέροβιτς»!

Οι Μάβερικς τσεκάρουν την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς!

Μάτια του ΝΒΑ και πάλι πάνω στον άσο της Φενέρμπαχτσε, αφού όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, η ομάδα του Ντάλας εξετάσει την υπόθεση του Μπιμπέροβιτς και είναι έτοιμη να κάνει κίνηση.

Αγκάθι αποτελεί το buy out του Τούρκου άσου, που είναι στα 2 εκατ. δολάρια, με τους Μάβερικς βάσει κανονισμού να μπορούν να δώσουν 900.000 και τον παίκτη να καλείται να δώσει από την τσέπη του το υπόλοιπο 1,1.

Το ενδιαφέρον της ομάδας του Ντάλας όμως είναι υπαρκτό, με τους ανθρώπους των Μάβερικς να τσεκάρουν σοβαρά την περίπτωση του Μπιμπέροβιτς και να μένει να φανεί η τελική έκβαση της υπόθεσης.