Μουντιάλ 2026: Μαίνεται η μάχη των σκόρερ της διοργάνωσης

Αναλυτικά η λίστα της μάχης για το «Χρυσό Παπούτσι» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συνεχίζεται ο «πόλεμος των άστρων», συνεχίζεται και η κούρσα του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, με τους υποψήφιους για την κορυφή του βάθρου να είναι… αρκετοί.

Συγκεκριμένα, χέρι-χέρι στην κορυφή βρίσκονται οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ με έξι τέρματα έκαστος, όμως ο Αργεντινός έχει την ευκαιρία να πατήσει μόνος κορυφή στον επερχόμενο αγώνα της «Αλμπισελέστε» με το Πράσινο Ακρωτήρι τα ξημερώματα Σαββάτου (4/7, 01:00).

Ακολουθούν οι δύο κορυφαίοι στράικερ, Χάαλαντ και Κέιν, έχοντας και οι δύο από πέντε γκολ. Πίσω από αυτούς υπάρχει η τετραπλή ισοβαθμία των τεσσάρων τερμάτων από Ούσμαν Ντεμπελέ, Ογιαρθάμπαλ, Βινίσιους και ο Ισμαΐλα Σαρ. Τη σχετική δεκάδα έρχονται να ολοκληρώσουν, έχοντας στείλει τη μπάλα τρεις φορές στα δίχτυα, οι Φολαρίν Μπάλογκαν των ΗΠΑ και Ελάιζα Τζαστ της Νέας Ζηλανδίας.

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ του Μουντιάλ 2026:

1: Λιονέλ Μέσι-6 (Αργεντινή)

2: Κιλιάν Μπαπέ-6 (Γαλλία)

3: Έρλινγκ Χάαλαντ-5 (Νορβηγία)

4: Χάρι Κέιν-5 (Αγγλία)

5: Ούσμαν Ντεμπελέ-4 (Γαλλία)

6: Μικέλ Ογιαρθάμπαλ-4 (Ισπανία)

7: Βινίσιους Τζούνιορ-4 (Βραζιλία)

8: Ισμαΐλα Σαρ-4 (Σενεγάλη)

9: Φολαρίν Μπάλογκαν-3 (ΗΠΑ)

10: Ελάιζα Τζαστ (Νέα Ζηλανδία)

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