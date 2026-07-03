Απάντησε για τις αναρτήσεις κατά της Ρεάλ ο Μαρτίνεθ: «Παραβιάστηκε ο λογαριασμός μου»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη Ρεάλ για να συνεχίσει την καριέρα του και τόνισε πως ο λογαριασμός του στο Χ παραβιάστηκε για αυτό και οι αναρτήσεις κατά των Μαδριλένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Las Provincias»:

Για την έκπληξη που προκάλεσε η απόφασή του να πάει στη Ρεάλ: «Αν έφευγα για να πάω σε άλλη ομάδα, ο αντίκτυπος σίγουρα δεν θα ήταν ο ίδιος. Αλλά καταλαβαίνω τα πάντα. Είναι σαφές ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και δεν είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω. Τελικά, αυτές είναι επαγγελματικές και προσωπικές αποφάσεις που προφανώς δεν λαμβάνονται με σκοπό να αναστατώσουν κανέναν, αλλά μάλλον με σκοπό να βρουν τι είναι καλύτερο για τον εαυτό τους χωρίς να βλάψουν κανέναν».



Για το πότε έγινε η επαφή με τη Ρεάλ: «Κερδίσαμε τη La Liga την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η Πέμπτη, 25 Ιουνίου, ήταν η ημέρα του εορτασμού και το μεσημέρι κάποιος από τη Ρεάλ μού τηλεφώνησε για να με συγχαρεί για την επιτυχία και να με ενημερώσει ότι ενδιαφερόταν να συναντηθούμε. Κανονίσαμε να συναντηθούμε την Παρασκευή, στη Βαρκελώνη. Στην ομιλία μου στην Roig Arena για τον εορτασμό του πρωταθλήματος, δεν ήξερα ότι θα έφευγα. Εκείνη τη στιγμή, και θέλω να το τονίσω αυτό, ήμουν προπονητής της Βαλένθια. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάναμε μια γιορτή που ήταν όμορφη αλλά και κάπως θλιβερή. Υπήρχε μια έντονη αίσθηση αποχαιρετισμού και στην ομιλία μου ήθελα να στείλω ένα μήνυμα για την κουλτούρα του συλλόγου, είναι ένας επαγγελματικός σύλλογος, πολύ καλά δομημένος, με ένα άτομο από πίσω του που κάνει μια τεράστια οικονομική προσπάθεια, ένα απίστευτο γήπεδο, απίστευτους οπαδούς, και ότι όσοι από εμάς είμαστε εδώ είμαστε απλώς περαστικοί».



Για το αν η Βαλένθια έκανε προσπάθεια να τον κρατήσει: «Το Σάββατο 27 Ιουνίου, γύρω στο μεσημέρι, θα έλεγα ότι ο τζένεραλ μάνατζερ Ενρίκ Καρμπονέλ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ενδιαφέρονταν πολύ να συνεχίσω και ότι θα προσέφεραν ένα βελτιωμένο συμβόλαιο σε σύγκριση με αυτό που είχαμε υπογράψει τον Μάρτιο. Τον ευχαρίστησα και μερικές ώρες αργότερα μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα με τους όρους που πρότειναν για το νέο συμβόλαιο. Μέχρι εκείνο το σημείο, δεν είχα λάβει ακόμα γραπτή προσφορά από τη Ρεάλ, η οποία θα έφτανε αργότερα το απόγευμα του ίδιου Σαββάτου. Ήταν μια πολύ καλή προσφορά. Ευχαρίστησα θερμά τον Καρμπονέλ για την προσπάθεια που κατέβαλε ο σύλλογος και εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου, επειδή η προσφορά ήταν μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το συμβόλαιο που είχαμε υπογράψει τον Μάρτιο. Ήταν πολύ παρόμοια με την προσφορά της Ρεάλ από οικονομικής άποψης, και η μόνη διαφορά ήταν ίσως ότι η προσφορά της Βαλένθια ήταν για δύο χρόνια και της Ρεάλ για τρία».



Για το γιατί επέλεξε Ρεάλ: «Μου άρεσε η πρόταση που μου έκαναν. Ήταν μια πρόταση με μέγιστη φιλοδοξία. Υπάρχει ένα πράγμα που μου αρέσει, και αυτό είναι να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να δοκιμάζω τον εαυτό μου με μια ομάδα που έχει τις υψηλότερες φιλοδοξίες και, ως εκ τούτου, και την υψηλότερη πίεση που θα έχω για να προπονήσω αυτήν την ομάδα. Αυτό είναι κάτι που δεν είχα την ευκαιρία να κάνω στην καριέρα μου και με ενδιαφέρει πολύ να δω αν είμαι ικανός να βρίσκομαι σε μια ομάδα που έχει τις υψηλότερες αθλητικές φιλοδοξίες και τεράστιους πόρους. Να δω αν είμαι ικανός να ανταποκριθώ στην πρόκληση ενός τέτοιου έργου. Αν δεν είχα την ευκαιρία με τη Ρεάλ, θα ήμουν απόλυτα πεπεισμένος και θα είχα κίνητρο να συνεχίσω με τη Βαλένθια. Ομολογώ ήταν μια μεγάλη επαγγελματική απογοήτευση να βλέπω ότι αυτοί οι παίκτες που εμπιστευόμουν δεν θα συνέχιζαν με τη Βαλένθια.



Για τα… αντι-Ρεάλ tweets που είχε κάνει στο παρελθόν: «Η αλήθεια είναι ότι ο λογαριασμός μου στο Twitter παραβιάστηκε πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα και είμαι κάπως αποκομμένος από όλες αυτές τις δημόσιες συζητήσεις ή αυτές τις συζητήσεις που συμβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, δεν έχω δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όσα έχουν ειπωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν ειδικοί που προσπαθούν να με βοηθήσουν να ανακτήσω τον λογαριασμό μου».