Επίσημα στην Άαρχους ο Γιόνσον - «Γυρίζω σπίτι με μια καλή εμπειρία»

Μετά από δέκα χρόνια, ο Γενς Γιόνσον επέστεψε στην Άαρχους, έχοντας αποχωρήσει ως ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Τη φανέλα της Άαρχους θα φορά και πάλι ο Γενς Γιόνσον, με τον 33χρονο μέσο να επιστρέφει μετά από μια δεκαετία στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ο Δανός χαφ αγωνιζόταν στην ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, από την οποία έμεινε ελεύθερος.

Στις πρώτες του δηλώσεις, σημείωσε: «Είναι μια χαρούμενη μέρα για μένα - τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο. Αφού η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας στη Δανία, είχα μόνο έναν στόχο: να φορέσω ξανά την άσπρη φανέλα και να συμβάλω σε περισσότερες επιτυχίες για την AGF. Είμαι ακόμα εξαιρετικά πεινασμένος και έχω πολλά να αποδείξω μετά από μια δύσκολη περασμένη σεζόν στην Ελλάδα.

Τώρα γυρίζω σπίτι με μια καλή εμπειρία και φυσικά είμαι διαφορετικός παίκτης από όταν έφυγα, και ελπίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω σε μια ακόμη καλή σεζόν για την ομάδα της AGF που τα πήγε τόσο καλά την περασμένη σεζόν. Θα υπερασπιστούμε το πρωτάθλημα και ανυπομονώ πραγματικά να γίνω ξανά μέλος της AGF και για τις επερχόμενες προκλήσεις στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη».

