Κριστιάνο: «Το απόγευμα είχα την αίσθηση ότι το παιχνίδι θα κρινόταν από ένα πέναλτι» (pic)

Μια δήλωση-αποκάλυψη έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με το ένστικτο που είχε πριν από τον αγώνα με την Κροατία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αυτός που ισοφάρισε το παιχνίδι κόντρα στην Κροατία σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 68’, με τους Πορτογάλους να παίρνουν τελικά την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 με το τέρμα του Γκονσάλο Ράμος στο 90+4’ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Αποκαλυπτικός ήταν σε δηλώσεις του ο Ρονάλντο, με τον αρχηγό των Ίβηρων να μιλάει για το προαίσθημα που είχε το απόγευμα πριν τον αγώνα με τους Βαλκάνιους, λέγοντας πως:

«Το απόγευμα είχα την αίσθηση ότι το παιχνίδι θα κρινόταν από ένα πέναλτι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό από νωρίς μέσα στην ημέρα, γιατί ένιωθα ότι έτσι θα εξελισσόταν το ματς», δήλωσε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Όσο για τις σκέψεις του πριν την εκτέλεση ανέφερε ότι: «Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά, όμως προσπάθησα να εμπιστευτώ αυτό που ένιωθα, να ακολουθήσω το ένστικτό μου και να πιστέψω ότι θα σκοράρω. Αυτό πίστευα πάντα».

🔮🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “In the afternoon, I had a feeling the match would be decided by a penalty”.



“We had been prepared for that since earlier in the day because I felt it was going to happen”.



“My heart was racing, but I tried to trust what I was feeling, rely on my… pic.twitter.com/8ALYZe0OWL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

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