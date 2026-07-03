Ο Ρονάλντο αποκάλυψε τι είπε στον Μόντριτς μετά το Πορτογαλία - Κροατία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για τη σύντομη συνομιλία που είχε με τον Λούκα Μόντριτς μετά το τέλος της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Κροατία, αποθεώνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου την περιμένει πλέον η Ισπανία.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς είχαν μια θερμή αγκαλιά στο κέντρο του γηπέδου, αναβιώνοντας τις αναμνήσεις από τα έξι χρόνια που συνυπήρξαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, διάστημα στο οποίο κατέκτησαν μεταξύ άλλων τέσσερα Champions League και σημάδεψαν μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, που ισοφάρισε με πέναλτι στη διάρκεια της αναμέτρησης, στάθηκε αρχικά στην εξέλιξη του αγώνα.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε πόσο ποιοτική ομάδα είναι η Κροατία. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, όμως μετά το γκολ που δεχθήκαμε χάσαμε για λίγο την ψυχραιμία μας. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Μετά το γκολ μου που ακυρώθηκε ο κόσμος πίστεψε περισσότερο στην ανατροπή, μας έδωσε ώθηση και μετά το πέναλτι ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και θεωρώ ότι στο τέλος αξίζαμε τη νίκη», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Λούκα Μόντριτς με λόγια γεμάτα σεβασμό.

«Έχω αγωνιστεί τόσα χρόνια δίπλα στον Λούκα. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι ένας πραγματικός θρύλος του ποδοσφαίρου και συνεχίζει να το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Είναι απίστευτος. Του είπα συγχαρητήρια για όσα έχει πετύχει και του ευχήθηκα να τον δω ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί πιστεύω ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

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