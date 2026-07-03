Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE «Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, στόχος στο μέλλον οι 28»! 03-07-2026 10:32 SDNA Newsroom Μπάσκετ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28 θα γίνουν 24, με το πλάνο να έχει στόχο τους 28 συλλόγους στο μέλλον. Περισσότερα σε λίγο... Η μεγάλη επιστροφή: Η «βασίλισσα» του ελληνικού καλοκαιριού κάνει τη ρελάνς μετά το περσινό φιάσκο menshouse.gr Παίζει με τις γνώσεις σου και τον χρόνο: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ παίρνεις master στη γεωγραφία menshouse.gr «Δεν ήταν 500ευρα, τρομερή η δημοσιογραφία σου!»: Ευθεία επίθεση Ιωάννας Τούνη σε Γιώργο Λιάγκα (Vid) dailymedia.gr Μέσι και Ρονάλντο ούτε καν το πλησίασαν: Ο απίστευτος άθλος του Έρλινγκ Χάαλαντ menshouse.gr Μετά τον φονικό εμπρησμό: Το άγριο ξέσπασμα του Πορτοσάλτε κατά του Πάνου Βλάχου dailymedia.gr Εμφύλιος: Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει ο Μητσοτάκης μετά από αυτό που έκανε instanews.gr Αυτό σίγουρα δεν το περίμεναν: Πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Τι θα έκαναν χωρίς εσένα; menshouse.gr «Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, στόχος στο μέλλον οι 28»! SHARE