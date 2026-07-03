MENU
euroleague
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, στόχος στο μέλλον οι 28»!

Μπάσκετ
0
Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28 θα γίνουν 24, με το πλάνο να έχει στόχο τους 28 συλλόγους στο μέλλον.

Περισσότερα σε λίγο...

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, στόχος στο μέλλον οι 28»!