«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, στόχος στο μέλλον οι 28»!

Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28 θα γίνουν 24, με το πλάνο να έχει στόχο τους 28 συλλόγους στο μέλλον.

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