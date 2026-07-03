Η Ζουβεντούδε ενδιαφέρθηκε για Τάισον αλλά «ψήφισε» ΠΑΟΚ

Η απόφαση του Τάισον να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στη Βραζιλία, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν πως ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε δεχθεί έντονο ενδιαφέρον από τη Ζουβεντούδε πριν καταλήξει στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η Ζουβεντούδε εργάστηκε για αρκετές εβδομάδες πάνω στην υπόθεση του 38χρονου ποδοσφαιριστή, πραγματοποιώντας επαφές με την πλευρά του σε μια προσπάθεια να τον πείσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η διοίκηση της ομάδας θεωρούσε πως η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητα του Τάισον θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στο αγωνιστικό της πλάνο. Παρ' όλα αυτά, όσο προχωρούσαν οι επαφές με τον ΠΑΟΚ, η επιθυμία του να ολοκληρώσει την πορεία του στην Ευρώπη φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα έγινε ολοένα και πιο έντονη.

Έτσι, ο Τάισον πήρε την οριστική απόφαση να παραμείνει στον Δικέφαλο, υπογράφοντας το νέο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή θα αποτελέσει και την τελευταία σεζόν της σπουδαίας καριέρας του, χαρακτηρίζοντάς την ως το προσωπικό του «Last Dance».

