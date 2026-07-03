Η μεγαλύτερη, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της χρονιάς ήταν ο… Χάρι Κέιν!

Η δραματική πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χάρισε στη BBC τη μεγαλύτερη τηλεθέαση με εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Αγγλία συνεχίζει να αποτελεί τον ισχυρότερο τηλεοπτικό «μαγνήτη» για τη BBC στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τη δραματική νίκη 2-1 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα τηλεθέασης που έχει σημειώσει ο δημόσιος βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μέσα στη χρονιά.

Ο αγώνας της 1ης Ιουλίου, που μεταδόθηκε από το BBC One και το BBC iPlayer, έφτασε σε κορυφαία τηλεθέαση τα 16,3 εκατομμύρια θεατές, ενώ ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 14 εκατομμύρια. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό γεγονός της BBC μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγώνες της εθνικής Αγγλίας εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη βρετανική αγορά τηλεόρασης.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προηγήθηκε νωρίς με τον Μπράιαν Σιπένγκα, όμως δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα χάρισαν την πρόκριση στους «16» και εκτόξευσαν την τηλεοπτική και ψηφιακή κατανάλωση του περιεχομένου.

Ρεκόρ σε τηλεόραση, streaming και ψηφιακές πλατφόρμες

Η επιτυχία δεν περιορίστηκε στη γραμμική τηλεόραση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BBC, ο αγώνας δημιούργησε 10,4 εκατομμύρια streams μέσω του BBC iPlayer, της ιστοσελίδας BBC Sport και της εφαρμογής BBC Sport, αποδεικνύοντας ότι η κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου μεταφέρεται πλέον ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Εξαιρετικά υψηλή ήταν και η επισκεψιμότητα στις υπηρεσίες ενημέρωσης. Η live σελίδα του αγώνα στο BBC Sport συγκέντρωσε περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 14 εκατομμύρια προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή του νεανικού κοινού, καθώς 860.000 επισκέπτες ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 16-24 ετών.

Παράλληλα, η 1η Ιουλίου αποτέλεσε την καλύτερη ημέρα για την ιστοσελίδα και την εφαρμογή BBC Sport μετά το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσελκύοντας 10,8 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες.

Νέα ρεκόρ για τις τεχνολογικές υπηρεσίες της BBC

Το Μουντιάλ λειτουργεί και ως πεδίο δοκιμής νέων τεχνολογιών για τη BBC. Η μετάδοση σε UHD σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό με 1,36 εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αντίστοιχα, οι διαδραστικές υπηρεσίες της δημόσιας τηλεόρασης συνεχίζουν να αυξάνουν τη χρήση τους. Η νέα εμπειρία τρισδιάστατης παρακολούθησης σε δεύτερη οθόνη χρησιμοποιήθηκε 285.000 φορές μόνο στον αγώνα Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ συνολικά στη διάρκεια του τουρνουά έχει ξεπεράσει τις 3,1 εκατομμύρια χρήσεις.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η BBC δεν επενδύει αποκλειστικά στην τηλεοπτική μετάδοση, αλλά επιδιώκει να κρατήσει το κοινό εντός του δικού της ψηφιακού οικοσυστήματος, αυξάνοντας τον χρόνο παρακολούθησης και τη συνολική αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο οδηγεί την ανάπτυξη του BBC iPlayer

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών της BBC. Κατά την τελευταία εβδομάδα της φάσης των ομίλων, το 34% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης στο BBC iPlayer προήλθε από μεταδόσεις και περιεχόμενο που σχετίζεται με τη διοργάνωση.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες ψηφιακές δραστηριότητες του οργανισμού. Το οπτικοποιημένο podcast Football Daily ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια streams στη φάση των ομίλων, ενώ οι λογαριασμοί του BBC Sport στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 889 εκατομμύρια προβολές βίντεο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι αγώνες της φάσης των ομίλων είχαν παρουσιάσει αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις. Οι αναμετρήσεις της Αγγλίας με την Κροατία και τη Γκάνα είχαν προσελκύσει από 15,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ ο αγώνας απέναντι στον Παναμά είχε καταγράψει 13,7 εκατομμύρια.

Επόμενος σταθμός για την Αγγλία είναι η αναμέτρηση με το Μεξικό στο στάδιο Αζτέκα για τη φάση των «16», με τη BBC να αναμένει ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα τηλεθέασης, καθώς το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο η ομάδα προχωρά στη διοργάνωση.

Ο διευθυντής Αθλητισμού της BBC, Άλεξ Κέι-Γιέλσκι, χαρακτήρισε τα στοιχεία «εξαιρετικά», τονίζοντας ότι αποδεικνύουν πως η BBC παραμένει το σημείο όπου συγκεντρώνεται η χώρα για τις μεγαλύτερες αθλητικές στιγμές, είτε μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης είτε μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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