Τα εκατομμύρια που βάζει στα ταμεία του ο Μπέκαμ μέσω του Μουντιάλ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τα γήπεδα, όμως εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά ονόματα στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Το Μουντιάλ 2026 το αποδεικνύει περίτρανα, καθώς ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας κυριαρχεί στις διαφημιστικές καμπάνιες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 50χρονος αναμένεται να αποκομίσει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 22 εκατ. ευρώ) από εμπορικές συμφωνίες που συνδέονται με τη διοργάνωση, ένα ποσό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο θεσμός των διαλειμμάτων ενυδάτωσης που εφαρμόζει η FIFA στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρότι ο βασικός σκοπός τους είναι η προστασία των ποδοσφαιριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί φίλαθλοι θεωρούν πως προσφέρουν στα τηλεοπτικά δίκτυα πολύτιμο επιπλέον διαφημιστικό χρόνο.

Ο Μπέκαμ είναι από τα πρόσωπα που εμφανίζονται συχνότερα σε αυτές τις διαφημίσεις, έχοντας συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως οι Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Bank of America, Verizon, Home Depot και Adidas. Μάλιστα, η συνεργασία του με τη γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών είναι ισόβια, ενώ το τελευταίο διάστημα συμμετέχει και σε καμπάνιες δίπλα σε αστέρες του Χόλιγουντ.

Τα τεράστια έσοδα του Άγγλου θρύλου έχουν διχάσει την κοινή γνώμη. Από τη μία, αρκετοί χαρακτηρίζουν υπερβολικά τα ποσά που εισπράττει μόνο από διαφημίσεις, ενώ από την άλλη δεν λείπουν όσοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη φυσική ανταμοιβή ενός brand που χτίστηκε με συνέπεια επί δεκαετίες και εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.