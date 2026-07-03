Ρωσικά ΜΜΕ: «Πρόταση της Κράσνονταρ για Οζντόεφ»

Η Κράσνονταρ «ψάχνει» τον επαναπατρισμό του Μαγκομέντ Οζντόεφ, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο.

Ο Ρώσος χαφ αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από μία γεμάτη τριετία με την ασπρόμαυρη φανέλα. Τις τελευταίες μέρες είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον της Ερζουρούμσπορ για τον Οζντόεφ, με τους Ρώσους να βάζουν την Κράσνονταρ στο «παιχνίδι».

Όπως αναφέρει το ρωσικό Championat, το οποίο έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ, η Κράσνονταρ προσφέρει στον Μαγκομέντ Οζντόεφ διετές συμβόλαιο, κάτι το οποίο έψαχνε ο παίκτης αυτό το καλοκαίρι.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο 33χρονος μέσος μέτρησε 141 συμμετοχές με οκτώ γκολ και έξι ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Ρούμπιν Καζάν, Αχμάτ Γκρόζνι και Λοκομοτίβ Μόσχας, πριν βρεθεί σε Ζενίτ και Καραγκουμρούκ και έπειτα στη Θεσσαλονίκη. Ο Οζντόεφ επίσης έχει 35 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρωσίας.

