Πασίγνωστο μοντέλο, τράπερ και Tiktoker κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τζόγου

Στα δίχτυα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου, πιάστηκαν γνωστό μοντέλο – επιχειρηματίας με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, ένας πασίγνωστος τράπερ και ένας δημοφιλής ΤikΤoker.

Σε βάρος των τριών, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση / διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που γίνονται μέσω διαδικτύου από μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Όπως προέκυψε μετά από καταγγελία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και έρευνα της ΕΛΑΣ, διαχειριστές λογαριασμών στα social media, από τον Ιούλιο του 2025 έκαναν παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι όμως δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την ανωτέρω Επιτροπή. Οι εν λόγω δικογραφίες σχηματίστηκαν στο πλαίσιο της μήνυσης 18 influencers για την υπόθεση.

Οι δικογραφίες σε βάρος των τριών γνωστών προσώπων -ο 4ος είναι αδελφός του ΤikToker-, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε εκτεταμένη και ενδελεχής έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των λογαριασμών – προφίλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω έκαναν παράνομες διαφημίσεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα social media, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως «influencers».

Σημειώνεται ότι, οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου σύμφωνα με τον νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: newsit.gr