92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά κι αυτός έσκυψε να τη φιλήσει: «Ήρθα κρυφά»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, όταν μια 92χρονη θαυμάστριά του βρέθηκε στην πρώτη σειρά της αρένας, κερδίζοντας την προσοχή αλλά και την αγκαλιά του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς πρόσεξε την ηλικιωμένη γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία και διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να την πλησιάσει.

Της έδωσε το μικρόφωνο ώστε να μιλήσει στο κοινό, ενώ λίγο αργότερα της πρόσφερε και ένα μπουκαλάκι νερό.

«Δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει»

Η κυρία Κατερίνα, όπως αποκάλυψε ότι ονομάζεται, συστήθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά».

Τα λόγια της προκάλεσαν χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ο Σάκης Ρουβάς, εμφανώς συγκινημένος από την παρουσία της, σχολίασε με χιούμορ: «Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ».

Η 92χρονη δεν έκρυψε τη χαρά της και μοιράστηκε λίγα λόγια για τη ζωή της, λέγοντας: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Το φιλί και το χειροκρότημα

Λίγο πριν συνεχίσει το μουσικό του πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή για να φιλήσει την κυρία Κατερίνα, με το κοινό να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα για την όμορφη και ανθρώπινη αυτή στιγμή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων για την αυθόρμητη συνάντηση του τραγουδιστή με τη 92χρονη θαυμάστριά του.

Πηγή: newsbomb.gr