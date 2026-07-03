Στο σημερινό Center Fox το "θέατρο των ονείρων" του Ολυμπιακού, Βοτανικός 2027 και ο ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τις λεπτομέρειες για την παρουσίαση του νέου "Καραϊσκάκη", τις εξελίξεις στον Βοτανικό, αλλά και τα μεταγραφικά του Big-4.