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Στο σημερινό Center Fox το "θέατρο των ονείρων" του Ολυμπιακού, Βοτανικός 2027 και ο ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τις λεπτομέρειες για την παρουσίαση του νέου "Καραϊσκάκη", τις εξελίξεις στον Βοτανικό, αλλά και τα μεταγραφικά του Big-4.
Στο σημερινό Center Fox το "θέατρο των ονείρων" του Ολυμπιακού, Βοτανικός 2027 και ο ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο