Αταμάν για F4 στην Αθήνα: «Συγχαρητήρια σε Παναθηναϊκό και Ευρωλίγκα - Το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη το ΟΑΚΑ» (vid)

Στο πλαίσιο δηλώσεών του για τον ημιτελικό του Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα (12/9, 21:00) ο Έργκιν Αταμάν μίλησε και για τη φιλοξενία του προσεχούς Final Four της Euroleague στην Αθήνα. Αποστολή στη Ρίγα.

Σε σχετική ερώτηση ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού απάντησε:

«Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα».

