«Πεινασμένος» ο Ναν ενόψει της νέας σεζόν: «Αφήσαμε κάτι πέρσι και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνιστεί στο βίντεο που δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός AKTOR με στιγμές από την προπόνηση και ο Αμερικανός σταρ τόνισε πως είναι... πεινασμένος ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός αστέρας μίλησε για την προετοιμασία του «τριφυλλιού» και τόνισε πως οι «πράσινοι»... άφησαν κάτι πέρσι που θέλουν να κάνουν δικό τους φέτος.

Υπογράμμισε πως στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας: «Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Για το τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε "πεινασμένοι". Είμαστε "πεινασμένοι". Αφήσαμε κάτι... στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους νέους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο».

Το μήνυμά τους στους οπαδούς: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».