Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια στους «16» του Eurobasket - Το σενάριο αντιπάλου για την Ελλάδα

Ο Β' όμιλος του Eurobasket ολοκληρώθηκε και έτσι έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα ζευγάρια στη φάση των «16».

Κερδίζοντας και τη Φινλανδία η Γερμανία τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 5-0 και στους «16» θα βρει μπροστά της την αδύναμη Πορτογαλία (4η στον Α' όμιλο).

Η Λιθουανία με ρεκόρ 4-1 πήρε τη δεύτερη θέση και θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Λετονία (3η στον Α' όμιλο), ενώ αναμένεται το τελικό αποτέλεσμα στο Τουρκία-Σερβία που θα καθορίσει και τα άλλα δύο ζευγάρια.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αν κερδίσει αύριο την Ισπανία (4/9, 21:30) τότε θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της και θα διασταυρωθεί στους «16» με τον 4ο του Δ' ομίλου (Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία).

Κι εφόσον καταφέρει να περάσει, στους «8» θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.

Τα πρώτα ζευγάρια των «16»:

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία/Σερβία - Σουηδία

Τουρκία/Σερβία - Φινλανδία