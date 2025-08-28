Η Βοσνία του Γιούσουφ Νούρκιτς (18π., 6ρ.) επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και νίκησε άνετα την Κύπρο (91-64) στην 1η αγωνιστική του Ομίλου, που συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας. Αποστολή στην Λεμεσό.

Η Βοσνία ήταν το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης με τους οικοδεσπότες του τουρνουά και η ανωτερότητά της επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ. Η «παρέα» του Γιούσουφ Νούρκιτς έστειλε την απόσταση στο +21 στο ημίχρονο και στη συνέχεια παρέμεινε ψύχραιμη, όταν οι Κύπριοι επιχείρησαν να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Έτσι, η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ έκανε το 1-0, με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να πηγαίνει στο 0-1.

Ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ και ηγέτης της Βοσνίας, Νούρκιτς, ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, χωρίς να χρειαστεί να πατήσει... γερά το πόδι στο γκάζι. Ο ποιοτικός σέντερ, που το προηγούμενο διάστημα δεν βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση, έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας το ματς της 1ης αγωνιστικής με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές) και 6 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (10π.) και Αμάρ Γκέγκιτς (10π.), με τον Κωνσταντίνο Σημιτζή να δίνει τη δική του, μεγάλη «μάχη» στην αντίπερα όχθη (22 πόντοι).

Παράσταση για έναν ρόλο από τους Βόσνιους

Οι Βόσνιοι ήταν ανώτεροι και άνετα μπροστά από το ξεκίνημα (23-13 στο 10'), με τον Γιούσουφ Νούρκιτς να θέτει τον τόνο (6 πόντοι και 3 ριμπάουντ). Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Έντεν Άτιτς, «έγραψε» το +15 (36-21 στο 15') και η αναμέτρηση από νωρίς έμοιαζε με παράσταση για έναν ρόλο, με τον Νούρκιτς να βρίσκει γκολ - φάουλ για το +20 (41-21 στο 17'). Η Κύπρος σούταρε με κακά ποσοστά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με... blackjack (+21 για τους Βόσνιους, 47-26 στο 20').

Αντεπίθεση από την Κύπρο - Το «καθάρισαν» οι Βόσνιοι με διαδοχικά τρίποντα

Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Σημιτζή (14π.) οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να... μαζέψουν την κατάσταση και το τρίποντο του Νίκου Στυλιανού διαμόρφωσε το 53-41 (26'). Το ροτέισιον επηρέασε τους Βόσνιους, οι οποίοι σούταραν με 24% πίσω από τα 6,75μ. και η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο, μετά τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών του κόουτς Λειβαδιώτη (58-49 στο 30', 19π. ο Σημιτζής).

Στην 4η περίοδο ο Νούρκιτς επέστρεψε άρον άρον, αλλά ο Τζον Ρόμπερσον, που είχε 1/8 σουτ μέχρι τότε, «ντύθηκε» πρωταγωνιστής με δυο σερί τρίποντα. Στον... χορό των σουτ πίσω από τη γραμμή μπήκε και ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς, με τη Βοσνία να στέλνει ξανά το παιχνίδι στο +17 (71-54 στο 35') και ουσιαστικά να το «καθαρίζει» (91-64 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

