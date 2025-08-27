Ο Νεμίας Κετά ήταν σαρωτικός στο ζωγραφιστό και η Πορτογαλία έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket, επικρατώντας της Τσεχίας με 62-50.

Ντεμπούτο με το... δεξί έκανε η Πορτογαλία στο Eurobasket, με την ομάδα του Μάριο Γκόμες να επικρατεί της Τσεχίας με 62-50 για τον 'Α όμιλο που διεξάγεται στην Ρίγα της Λετονίας.

Η αστοχία των Τσέχων από τα 6.75μ. (6/30τρ.) και τα πολλά λάθη (19λ.) δεν έδωσαν πολλά περιθώρια στο σύνολο του Οκάμπο που φάνηκε ανέτοιμο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κετά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον 26χρονο ψηλό να μετρά ένα κυριαρχικό double-double με 23 πόντους και 18 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από τον Λισμπόα με 15 πόντους και 3/7τρ. διψήφιος και ο Ουίλιαμς με 10 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Κρέιτσι ήταν ο μοναδικός διψήφιος για τους Τσέχους με 10 πόντους, με τον Πέτερκα να συμπληρώνει 8 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Κυρίαρχος Κετά για τους Πορτογάλους, απάντησε με Κρέιτσι η Τσεχία

Με τους καλύτερους οιωνούς εκκίνησε η αναμέτρηση για τους Πορταγάλους, οι οποίοι με το «καλημέρα» απέκτησαν αέρα 7π. (0-7), με την Τσεχία να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 3’. O Kετά κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (7π. 3ρ.), με τους τυπικά γηπεδούχος να βρίσκουν πόντους από τους Πέτερκα και Κριζ για το 6-9 στο 6’. Το σύνολο του Οκάμπο τα είχε «σπάσει» από τα 6.75μ. (0/7τρ.), με την Πορτογαλία να διατηρεί το προβάδισμα της στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (10-13).

Οι Τσέχοι ανέβασαν την ένταση τους στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου με τον Κριέτσι να σκοράρει και 4 συνεχόμενους πόντους για το προβάδισμα της ομάδας (14-13 στο 12’). Ο Τραβάντε Ουίλιαμς πήρε την σκυτάλη για τους Πορτογάλους και με 6 συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά τα ηνία (+5, 17-22 στο 14’), με τον Κρέϊτσι να απαντά με ένα επιμέρους 9-2 για το 26-24. Το σύνολο του Οκάμπο βρήκε ρυθμό και για πρώτη φορά στην αναμέτρηση πήρε προβάδισμα 5π. (29-24 στο 17’), ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Πορτογαλία στο +3 (29-32), με τον Κετά να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, μετρώντας ήδη 15 πόντους και 6 ριμπάουντ (7/8σ.).

Ανώτερη η Πορτογαλία ξεκίνησε ιδανικά την διοργάνωση με MVP Κετά

Χωρίς σκορ έμειναν οι δυο ομάδες στα πρώτα 2’ του δεύτερου μέρους, με τον Λισμπόα από πλευρά Πορτογαλίας να δίνει πόντους από τα 6.75μ. με δυο συνεχόμενα τρίποντα για το +8 (30-38) της ομάδας του. Οι Τσέχοι ήταν αρκετά άστοχοι γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Μάριο Γκόμες να πάρει διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (+10, 30-40 στο 24’). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Πορτογαλία στο +5 (40-45), με την Τσεχία να βγάζει μια μίνι αντίδραση ροκανίζοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα.

Βούτσο και Πέτερκα διαμόρφωσαν το 43-47 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Κετά να φτάνει στο double-double με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ για το 43-49. Ο Πέτερκα με νέο τρίποντο ροκάνισε περισσότερο την διαφορά (46-51 στο 34'), ωστόσο ο παίκτης των Σέλτικς ήταν κυρίαρχος στο ζωγραφιστό (46-53 στο 35'), με την Πορτογαλία να διατηρεί ένα ασφαλές προβάδισμα. Οι Τσέχοι έμειναν χωρίς σκορ σε κρίσιμο χρονικό σημείο για περισσότερο από 3', με την Πορτογαλία να μεγαλώνει το προβάδισμα της (+10, 46-56 στο 37'). Ο Κετά ανέβασε την διαφορά για την ομάδα του στο +12 (46-58 στο 38'), βάζοντας τίτλους τέλους στην αναμέτρηση, με την ομάδα του Μάριο Γκόμες να ξεκινά ιδανικά την διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

