Ανάλυση Magic Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ρόστερ 40 εκατ ευρώ μικτά!

Απίστευτο οικονομικό και ποιοτικό upgrade του τριφυλλιού. Όπως ανέλυσε η Magic Euroleague το αγωνιστικό ρόστερ φτάνει πλέον τα 40 εκατ. ευρώ μαζί με φόρους!

Ημέρα «Ρισόν Χολμς» είναι η σημερινή για τον Παναθηναϊκό με την Magic Euroleague να βρίσκεται στο Ελ. Βενιζέλος για την άφιξη του Αμερικανού σέντερ μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ από το ερχομό του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του «τριφυλλιού».

Ωστόσο η εκπομπή του SDNΑ δεν στάθηκε μόνο στην άφιξη του εκρηκτικού σέντερ, βάζοντας στο τραπέζι και την οικονομική υπέρβαση των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και την αποτυχημένη, όπως αποδείχθηκε, πορεία στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι, έβαλε στόχο την επιστροφή του «τριφυλλιού» εκεί που ανήκει, στην κορυφή, κάτι που πλέον αποδεικνύεται, αρχικά, με αριθμούς.

Η Magic Euroleague ανέλυσε το απίστευτο οικονομικό και ποιοτικό upgrade του Παναθηναϊκού, με τα ποσά να προκαλούν δέος. Συγκεκριμένα το αγωνιστικό ρόστερ του συλλόγου φτάνει πλέον τα 40 εκατ. ευρώ μαζί με τους φόρους, αριθμοί που όπως γίνεται κατανοητό, αποτελούν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του συλλόγου.

Η διαφορά με το περσινό μπάτζετ είναι στα 10 εκατομμύρια, καθώς την περασμένη σεζόν το αγωνιστικό ρόστερ άγγιζε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι το εν λόγω ποσό είναι net (τα συμβόλαια των παικτών και των προπονητών δηλαδή) και 40 συνολικά με φόρους και αμοιβές ατζέντηδων (τα μεικτά).

Οι «πράσινοι» σχετικά νωρίς την περασμένη σεζόν προχώρησαν στις ανανεώσεις βασικών παικτών του ρόστερ, τα συμβόλαια των οποίων αυξήθηκαν ραγδαία. Παράλληλα η άφιξη των Σορτς, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου και Χολμς εκτόξευσαν το αγωνιστικό μπάτζετ στο... θεό.

Ως εκ τούτου το οικονομικό upgrade του τριφυλλιού «τρύπησε» το ταβάνι του, με τα ποσά να είναι τεράστια και οι προσδοκίες ενόψει της νέας σεζόν μεγάλες.