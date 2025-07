Οι «ερυθρόλευκοι», ανάρτησαν φωτογραφία από την ημέρα που ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε στον Ολυμπιακό, συνοδεύοντας την με το σχόλιο: «Σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου».

Με αυτόν τον τρόπο η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να δείξει το δέσιμο που υπάρχει με τον Εβάν Φουρνιέ, που δέσμευσε το μέλλον τους με τους «ερυθρόλευκους» για ακόμη τρία χρόνια.

Home is where your heart is... ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/H5AFwRQ3Fi