Από το Τέξας με… αγάπη

Ο Ολυμπιακός προκειμένου να πάρει ένα πρωτάθλημα αποφάσισε να στήσει ένα εμπόλεμο κλίμα, με σύμμαχο τη διαιτησία του Βαγγέλη Λιόλιου, αδιαφορώντας για το σχίσμα που είναι έτοιμος να δημιουργήσει στο Ελληνικό μπάσκετ. – Γράφει ο Γιάννης Κουβόπουλος.

Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν πρέπει να μας έχουν εκπλήξει.

Δεν υπάρχει έστω και ένας νοήμων φίλαθλος ο οποίος έπεσε από τα… σύννεφα με το σκηνικό που στήθηκε στο ΣΕΦ.

Εκεί όπου σύσσωμος ο Ολυμπιακός έδειξε το πραγματικό του προσωπείο (και όχι αυτό που τεχνηέντως ήθελαν οι άνθρωποί του να περάσουν στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης).

Εκεί όπου η Ελληνική διαιτησία του Βαγγέλη Λιόλιου με το αγαπημένο της παιδί, τη Βάσω Τσαρούχα, δεν ενδιαφέρθηκε αν θα εκτεθεί και πάλι, αλλά το μόνο που ενδιέφερε ήταν να γίνει η δουλειά. Να γίνει το 2-0. Και έγινε.

Ας πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αν γίνεται.

Μη ζητήσει κανείς να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αν το μπάσκετ στον πρώτο τελικό είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, με τους Παπαπέτρου, Καρπάνο (για τον οποίο έχουν γίνει αποκαλύψεις και δεν έχει ανοίξει μύτη) και Θεονά να εκτίθενται ανεπανόρθωτα, χθες το μπάσκετ δυστυχώς πέρασε σε τρίτη και σε τέταρτη μοίρα.

Από το ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώθηκε στο απόλυτο. Επιβεβαιώθηκε μέχρι… κεραίας. Αναφορικά με το αίτημά του για εξαίρεση της Τσαρούχα από τους τελικούς του πρωταθλήματος. Η Ελληνίδα διαιτητής έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει… αλλεργία στο πράσινο, με τη συμπεριφορά της να έχει προκαλέσει πολλάκις τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Και χθες φάνηκε πόσο δίκιο είχαν όταν ζητούσαν την εξαίρεσή της. Για να μη γίνουν όσα έγιναν. Και όλα όσα έγιναν φέρουν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της.

Για μια ακόμα φορά φάνηκε σε όλο το Πανελλήνιο πως το 7ο ευρωπαϊκό του Βερολίνο έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα πολύ κόσμο. Έχει δημιουργήσει σύνδρομα και κάποιοι είναι έτοιμοι να τα καταπολεμήσουν, ακόμα και αν χρειαστεί να πληγώσουν το ελληνικό μπάσκετ στο σύνολό του. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να πάρει ένα πρωτάθλημα, κόντρα στους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης και να σώσει τη χρονιά, αδιαφορώντας αν θα δημιουργήσει ένα άνευ προηγούμενο σχίσμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Και το θέμα είναι ότι δεν είναι αποφασισμένη μόνο η διοίκηση του Ολυμπιακού, είναι αποφασισμένοι όλοι.

Ο Έλληνας Θωμάς και ο (σύμφωνα με τις πληροφορίες) παίκτης του Αστέρα Κάνααν

Και ΟΚ, τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα να τα βάζει με τον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά και με τον, κατά τα δικά του τα λεγόμενα, «φίλο» του Έργκιν, την περίμεναν άπαντες. Αυτό όμως που έχει συμβεί με τον Έλληνα Θωμά Ουόκαπ και τον παίκτη που (σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες) έχει ήδη υπογράψει στον Ερυθρό Αστέρα, Αϊζάια Κάνααν, δεν έχει προηγούμενο.

Ο Αμερικανός αφέθηκε ανεξέλεγκτος από τον Ολυμπιακό και από τη Βάσω Τσαρούχα και τους συναδέλφους της να καθυβρίζει και να προκαλεί χυδαία τον μεγαλύτερο Έλληνα παίκτη στην Ευρώπη. Τον παίκτη με τις τέσσερις Ευρωλίγκες. Ο άνθρωπος που (σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες) υπέγραψε συμβόλαιο 3 εκατ. με νέα ομάδα εν μέσω τελικών της ομάδας που αγωνίζεται τώρα έκανε κίνηση για… λεφτά στον 4 φορές πρωταθλητή Ευρώπης, Κώστα Σλούκα. Αφού πρώτα είχε προκαλέσει ουκ ολίγες φορές τον πάγκο του Παναθηναϊκού, τους παίκτες του Παναθηναϊκού όπως τον Μάριους Γκριγκόνις.

Και αν κάποιοι περίμεναν μια τέτοια συμπεριφορά από τον Κάνααν, γιατί έχει παρουσιάσει ανάλογες συμπεριφορές και στο παρελθόν, η συμπεριφορά του Έλληνα Θωμά Ουόκαπ ήταν αυτή που ξεχείλισε το ποτήρι. Η συμπεριφορά ενός παίκτη που αποφάσισε να απαρνηθεί την πατρίδα του και να βάλει την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο το οποίο είχε μαζί και ένα… διαβατήριο. Κάτι σαν Kinder… έκπληξη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν από κοντά και σιγόνταρε τη συμπεριφορά του Κάνααν, απέναντι στον Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας Θωμάς Ουόκαπ, που πήρε ένα διαβατήριο μέσα σε χρόνο dt και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αλλά και με τις ευλογίες του Βαγγέλη Λιόλιου, θα κληθεί μέσα σε πολύ λίγες ημέρες να συνεργαστεί με τον Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας Θωμάς Ουόκαπ ο οποίος προσπαθούσε να… τσιτώσει και να προκαλέσει ακόμα περισσότερο τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και όλα αυτά πρώτα απ’ όλα βαραίνουν τους ίδιους τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή του, αλλά και τη διαιτητική τριάδα η οποία κοιτούσε αμέτοχη και… ξύπνησε την ώρα που διαμαρτυρόταν ο Εργκίν Αταμάν. Τότε… ξύπνησε η Βάσω Τσαρούχα και αποφάσισε να θέσει εκτός παιχνιδιού τον Τούρκο τεχνικό με δεύτερη τεχνική ποινή, με τον Κάνααν να μη δείχνει κανένα σεβασμό στον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης και να του κάνει χειρονομίες για να φύγει από το γήπεδο.

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ελληνικού μπάσκετ

Δυστυχώς, πλέον, τα πράγματα για το ελληνικό μπάσκετ δεν είναι καθόλου καλά. Το ελληνικό μπάσκετ είχε στα χέρια του μια τεράστια ευκαιρία και δυστυχώς την έχασε. Είχε την ευκαιρία να διοργανώσει μια σειρά τελικών μεταξύ των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης και μιας ομάδας που βρίσκεται στο Final-4 για τρεις συνεχόμενες φορές. Και το μόνο που κατάφερε είναι να τα κάνει… θάλασσα. Για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ.

Είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο Παναθηναϊκός δημιούργησε νέα… σύνδρομα. Βλέπουμε μια ΕΟΚ να τρέχει πίσω από τον Ολυμπιακό και στα δύσκολα να… κρύβεται.

Βλέπουμε έναν Ομοσπονδιακό τεχνικό που είχε κάθε εχέγγυο για να ενώσει να μη δίνει συγχαρητήρια σε μια Ελληνική ομάδα για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό της κατόρθωμα.

Βλέπουμε μια Ελληνική διαιτησία να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, Έλληνες διαιτητές να μην αγωνίζονται πουθενά και να πρωταγωνιστούν μόνο σε σκάνδαλα με χρηματισμούς, καφετέριες, κλπ και ο Βαγγέλης Λιόλιος (ο Πρόεδρος, όχι ο άνθρωπος γιατί δε θέλει να τον μπερδεύουν) να μην υπάρχει πουθενά. Να είναι άφαντος.

Μάλλον κάποιος θα πρέπει να τον ενημερώσει πως ο θεσμός του Προέδρου (όπως αρέσκεται να τον ονομάζει) έχει αρχίσει να… ξεφτίζει και ο ίδιος μοιάζει παντελώς ανίκανος να ανατρέψει την κατάσταση.

Μάλλον κάποιος θα πρέπει να τον ενημερώσει πως έξω έχει καύσωνα και δεν… βρέχει.

Αντίο Πάρη,

Η μέρα αυτή είναι πολύ δύσκολη για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι μια αποφράδα ημέρα. Σήμερα το πρωί και μετά από μια πολύ δύσκολη «μάχη» που κράτησε για παραπάνω από έναν μήνα «έφυγε» από τη ζωή ο Πάρης Δερμάνης. Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που πέρασαν από αυτόν τον κόσμο. Μια από τις μεγαλύτερες και γλυκότερες ψυχές. Η ψυχή των αποδυτηρίων της ομάδας. Ο Πάρης δεν τα κατάφερε. Έχασε τη «μάχη» που κανένας δε θα κερδίσει ποτέ, αλλά την έχασε με το κεφάλι ψηλά και… πολεμώντας μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Πάρης δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί από κανέναν στον Παναθηναϊκό αλλά και από όλους τους πραγματικούς φιλάθλους του ελληνικού μπάσκετ που είχαν την ευλογία ντ ον γνωρίσουν έστω και για λίγο. Τον Πάρη θα τον θυμόμαστε για πάντα με την απίστευτη χαμογελάρα του…

Δύναμη και μόνο δύναμη στη σύζυγό του, το παιδάκι τους και όλους τους ανθρώπους που ο Πάρης είχε οικογένειά του!

ΥΓ1: Αυτά που έχουν γίνει στους δύο πρώτους τελικούς, με αποκορύφωμα τα χθεσινοβραδινά στο ΣΕΦ, δεν έχουν προηγούμενο. Ο κόσμος θα πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος και νηφάλιος. Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα για το 2-1!

ΥΓ2: Όταν αποφασίζετε να δώσετε διαβατήριο σε έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κουλτούρα και την νοοτροπία της χώρας (ούτε το χταπόδι δε ξέρει πως λέγεται), τότε θα πρέπει να περιμένετε πως αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή θα σε εκθέσει. Και δυστυχώς αυτή η στιγμή έφτασε.

ΥΓ3: What happens to Texas, stays to Texas…

ΥΓ4: Τώρα θέλει υπομονή και ψυχραιμία. Τώρα το μόνο που πρέπει να γίνει είναι το 2-1.

