Τίμιος αλλά… ζαλισμένος ο Έντουαρντς

Η Λιθουανία πέτυχε μια μεγάλη και συνάμα ιστορική νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών και με τον τρόπο αυτό παρέμεινε αήττητη στο Mundobasket 2023. Σημαντικός παράγοντας αυτής της νίκης ήταν ο νέος παίκτης της ΑΕΚ Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ο οποίος είχε 14 πόντους με 5/8 σουτ, εκ των οποίων δύο πολύ κρίσιμα τρίποντα.

Μάλιστα σε αυτά τα σουτ στάθηκε και ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος είχε 35 πόντους, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Λιθουανών. Χωρίς καν να τους ξέρει.

Ο Έντουαρντς θέλησε να δώσει συγχαρητήρια στον παίκτη της ΑΕΚ για την απόδοσή του, αλλά τον μπέρδεψε με τον Εϊμάντας Μπέντζιους.

«Ευτυχώς, συνεχίζουμε στο τουρνουά και αυτό είναι που σκέφτομαι τώρα. Θα δούμε το βίντεο, θα μάθουμε από αυτό και θα προχωρήσουμε. Μας κέρδισαν δίκαια και στα ίσια» είπε και πρόσθεσε… μπερδεμένος «Συγχαρητήρια στο #22, έβαλε δυο μεγάλα τρίποντα στο τέταρτο δεκάλεπτο, χωρίς ισορροπία και ενώ έπεφτε εκτός παρκέ. Βρήκα τη μπάλα, αλλά την έπιασε και σκόραρε. Του δίνω τα εύσημα, μας κέρδισαν δίκαια».

Το Μουντομπάσκετ 2023 στο Pamestoixima.gr

WHEN IT RAINS IT POURS.#FIBAWC pic.twitter.com/4CBuioXtu7