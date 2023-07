Παναθηναϊκός: Πρώτος στην λίστα ο Μπαλτσερόφσκι, αν τελειώσει θετικά η υπόθεση του Σενγκέλια

Ο Άλεξ Μπαλτσερόφσκι βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα του Εργκίν Αταμάν, αν τελειώσει με θετικό τρόπο η υπόθεση της μετακίνησης του Τορνίκε Σενγκέλια στον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος θέλει έναν παίκτη στο «5» που θα... ανοίγει το γήπεδο, στο 1 εκατ. ευρώ θα φτάσει η μεταγραφή του αν ολοκληρωθεί. Εντός των επόμενων 48 ωρών οι εξελίξεις.

«Τρέχουν» οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για το «κλείσιμο» της γραμμής των ψηλών.

Οι «πράσινοι» περιμένουν το οριστικό τέλος της υπόθεσης του Τορνίκε Σενγκέλια, μόλις βρεθεί η λύση στις διαπραγματεύσεις του Γεωργιανού με τη Βίρτους Μπολόνια. Όπως εξήγησε η "Magic Euroleague", σε περίπτωση που ο «Τόκο» γίνει... κάτοικος Αθήνας, το «τριφύλλι» είναι πιθανό να κινηθεί για τον Rising Star του Eurocup, Άλεξ Μπαλτσερόφσκι (8,6π. με 71% δίποντο, 41% τρίποντο, 69% βολές και 3,8 ριμπάουντ ανά ματς στη διοργάνωση).

Πρόκειται για έναν παίκτη που αποτελεί προσωπική επιλογή του Εργκίν Αταμάν, καθώς ο Τούρκος προπονητής θέλει να βάλει δίπλα στον Γεωργιανό έναν αθλητή που θα «ανοίγει» το γήπεδο από τη θέση «5». Ο Αταμάν βλέπει potential και περιθώριο εξέλιξης στον ύψους 2,15μ. σέντερ και θεωρεί πως μπορεί να τον μετατρέψει σε νέο Τιμπόρ Πλάις, καθώς συνδυάζει το περιφερειακό σουτ με το μέγεθος.

Ο Πολωνός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια του Eurocup, Γκραν Κανάρια και το buy out του πλησιάζει τα 500 χιλ. ευρώ. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός κινηθεί τελικά για την περίπτωσή του, το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει το 1 εκατ. ευρώ, με το buy out και τον μισθό του αθλητή. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αν το θέμα προχωρήσει, οι «πράσινοι» θέλουν να βάλουν και υψηλό NBA out στον ανερχόμενο σέντερ. Άλλωστε, ο Μπαλτσερόφσκι πήγε στο Summer League με τους Σέλτικς και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις (7,4 πόντοι με 50% εντός πεδιάς και 78% βολές και 3,6 ριμπάουντ ανά ματς).

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Μπαλτσερόφσκι και ο Αταμάν τον έχει στην πρώτη θέση της λίστας του, αν κλείσει θετικά η υπόθεση Σενγκέλια. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει κάτι, καθώς προέχει η υπόθεση του Γεωργιανού.

Όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή της WEB TV του SDNA, ένας από τους βασικούς λόγους που... κυκλώθηκε το όνομα του συγκεκριμένου παίκτη οφείλεται στην απόφαση του Αταμάν να απορρίψει τις επιλογές που του προτάθηκαν από το ΝΒΑ. Ο Τούρκος head coach δεν θέλει να πάρει το ρίσκο με αθλητή που δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη και έχει προκρίνει την προοπτική του Πολωνού διεθνή.