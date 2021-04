Ευτυχώς υπήρχε ο Προύσαλης: Επικό σκηνικό με τις... ακαταλαβίστικες δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ! (pic)

Χαμένοι στην μετάφραση, Greek League Cup Edition: μετά το τέλος του ημιτελικού Φίλιππος Βέροιας-ΠΑΟΚ ο Νικολά Ματιάσεβιτς πήγε για δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση, όμως δεν υπήρχε κάποιος να μεταφράσει από τ' αγγλικά τα όσα έλεγε!

Ο Φίλιππος Βέροιας ήταν ο μεγάλος νικητής του ημιτελικού στο ματς με τον ΠΑΟΚ μετά από «τιτανομαχία» στον αγωνιστικό χώρο.

Στα πέριξ αυτού, ωστόσο, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκε ένα- κατά κάποιον τρόπο- ευτράπελο. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Δικέφαλου Νικολά Ματιάσεβιτς θέλησε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της κρατικής τηλεόρασης που μετέδιδε τον αγώνα, όμως ανέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα: παρά το γεγονός πως θα μιλούσε στ' αγγλικά και όχι στα σέρβικα, δε βρέθηκε κάποιος να μεταφράσει τα όσα θα πει.

Έτσι, ο Κώστας Προύσαλης του Φιλίππου κλήθηκε να βγάλει το γλωσσικό φίδι από την τρύπα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μεταφραστή!

Look at the picture below- ή, καλύτερα, δείτε παρακάτω τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το συμβάν: