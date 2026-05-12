ΠΑΟΚ: Έντονος προβληματισμός για την ΟΧΕ και την έναρξη των τελικών

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ αναφορικά με τις σκέψεις της ΟΧΕ για την ημερομηνία έναρξης των τελικών απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά εμφανίζονται ιδιαιτέρως σκεπτικοί αναφορικά με την στάση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, με αφορμή τις σκέψεις οι τελικοί πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών κόντρα στην Ένωση να ξεκινήσουν την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Μια ημερομηνία που κρίνεται ως εξαιρετικά πρώιμη από το στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων», δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για τη φάση των ημιτελικών απέναντι στην Νέα Ιωνία μόλις χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου.

Για τον λόγο αυτό, οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν σε επίσημο αίτημα, προκειμένου η σειρά των τελικών να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης και προετοιμασίας της ομάδας.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζουν πως μια τέτοια απόφαση θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του θεσμού, καθώς δεν διασφαλίζεται η ισονομία στην πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος.