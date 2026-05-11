Με μια κυριαρχική εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ σφράγισε την πρόκρισή του στους τελικούς της Α1 χάντμπολ Γυναικών, επικρατώντας της Νέα Ιωνία με 28-24 στο κλειστό της Μίκρας. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη πέτυχε τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν στη σειρά και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στους τελικούς, οι «ασπρόμαυρες» θα τεθούν αντιμέτωπες με την ΑΕΚ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να φτάσει ως εκεί, αποκλείοντας την Αναγέννηση Άρτας. Η μονομαχία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει στην κατάκτηση του έβδομου πρωταθλήματός του.

Στο σημερινό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε το πάνω χέρι από την αρχή· έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος 13-10 και διατήρησε σταθερά τον έλεγχο μέχρι το τελικό 28-24.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για τις «ασπρόμαυρες», που πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη διεκδίκηση ενός ακόμη τίτλου.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 2-3, 4-4, 7-7, 10-8, 13-10 ημ., 17-14, 19-16, 22-18, 23-19, 25-21, 28-24.