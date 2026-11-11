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«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ…»: Η Ναταλία Δραγούμη μόλις απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί με μια φωτογραφία (Pic)

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Η εντυπωσιακή ηθοποιός κατάφερε να γίνει πρώτο θέμα συζήτησης για χάρη αυτής της φωτογραφίας.

Δείτε την στο dailymedia.com.gr

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ…»: Η Ναταλία Δραγούμη μόλις απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί με μια φωτογραφία (Pic)