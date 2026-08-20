Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι 20-08-2026 14:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το Netflix φιλοδοξεί να κάνει.. χαμούλη με το ψυχολογικό θρίλερ που ανεβαίνει στον κατάλογό του με πρωταγωνιστή έναν από τους μεγαλύτερους χολιγουντιανούς σταρ όλων των εποχών. Διάβασε για την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr 3 επιλογές, όλες καταπληκτικές: Το καλύτερο νέο σουβλάκι της Αθήνας δίνει ξανά αξία σε αυτά που πρέπει menshouse.gr Δεν πήραν το όνομα, πήραν όμως τον καναπέ: Το Studio 3 κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με σκηνικό ΕΡΤ dailymedia.gr Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Αξίζει ο Στάγκε μία προσφορά άνω των 8,5 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό; menshouse.gr Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι menshouse.gr Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι SHARE