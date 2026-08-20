Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι

Το Netflix φιλοδοξεί να κάνει.. χαμούλη με το ψυχολογικό θρίλερ που ανεβαίνει στον κατάλογό του με πρωταγωνιστή έναν από τους μεγαλύτερους χολιγουντιανούς σταρ όλων των εποχών.

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