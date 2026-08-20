Πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο: Είναι το υγραέριο το νέο diesel;

Πολλοί οδηγοί που κάνουν πολλά χιλιόμετρα έχουν την ίδια ερώτηση: «Μέχρι τώρα έψαχνα diesel για οικονομία, τι κοιτάω σήμερα;». Τα δεδομένα στη φορολογία έχουν πλέον αλλάξει για αυτό αναδεικνύονται εναλλακτικές επιλογής, όπως αυτή του LPG.

Γιατί το diesel ήταν συνώνυμο των πολλών χιλιομέτρων

Το diesel ήταν για χρόνια η αυτονόητη και οικονομική επιλογή για όποιον οδηγό έκανε πολλά χιλιόμετρα. Αν έκανες μεγάλες αποστάσεις, συχνά ταξίδια ή είχες επαγγελματικές μετακινήσεις, ήταν χαμηλότερο ως προς το κόστος χρήσης σε σχέση με παλαιότερες επιλογές βενζίνης. Και ακόμα ως επιλογή βγάζει νόημα σε πολλές περιπτώσεις.

Τι άλλαξε στον τρόπο που επιλέγουμε καύσιμο

Αρχικά, η εξίσωση της οικονομίας άλλαξε στην ίδια την αντλία: η ψαλίδα στην τιμή μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου όλο και κλείνει, ακυρώνοντας το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε παραδοσιακά το diesel.

Παράλληλα, η αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων ρύπων (Euro 6d) έφερε σύνθετα συστήματα αντιρρύπανσης (όπως τα φίλτρα σωματιδίων DPF και τα συστήματα AdBlue). Αυτά τα συστήματα αποδείχθηκαν “μπελάς” για όσους κινούνται κυρίως στην πόλη, καθώς οι μικρές αστικές διαδρομές προκαλούν συχνές συσσωρεύσεις επικαθίσεων και πολυδάπανες βλάβες στο συνεργείο.

Όλα αυτά έφεραν στο προσκήνιο την εναλλακτική λύση του LPG.

Τι είναι το LPG / bi-fuel

Το bi-fuel αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιεί βενζίνη και υγραέριο. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός έχει την πρακτική ευελιξία στον ανεφοδιασμό και μπορεί να κινηθεί με LPG όταν τον συμφέρει, κρατώντας τη βενζίνη ως δεύτερη επιλογή. Έτσι, μπορεί να ελέγχει καλύτερα το κόστος του καυσίμου.

Γιατί το υγραέριο έχει νόημα όταν γράφεις χιλιόμετρα

Το βασικό πλεονέκτημα του LPG είναι όταν ο οδηγός κάνει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. Αν έχει καθημερινό commute, επαγγελματικές μετακινήσεις, συχνά ταξίδια ή ακόμα και οικογενειακές διαδρομές εκτός πόλης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος ανά χιλιόμετρο μειώνεται σημαντικά.

LPG vs diesel: πού μοιάζουν και πού διαφέρουν

Η σύγκριση των δύο καυσίμων έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση του αυτοκινήτου. Και τα δύο αφορούν οδηγούς που εξετάζουν το κόστος χρήσης. Το diesel παραμένει δυνατή επιλογή όταν ο οδηγός κάνει μεγάλα ταξίδια και επαγγελματική χρήση, ανάλογα πάντα με το μοντέλο του αυτοκινήτου και τη χρήση που το θέλει.

Το LPG προσφέρεται για μεικτή καθημερινή χρήση και να προσφέρει χαμηλότερο κόστος καυσίμου σε αρκετά σενάρια.

Για το LPG βέβαια απαιτείται να γίνει έλεγχος πρατηρίων στην περιοχή του οδηγού ή στη διαδρομή, καθώς ακόμα δεν είναι διαθέσιμο σε κάθε βενζινάδικο.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή δεν είναι ιδεολογική. Αφορά ξεκάθαρα τις ανάγκες κάθε οδηγού. Είναι θέμα της χρήσης που γίνεται, των διαδρομών που κάνει ο οδηγός και του συνολικού κόστους.

Είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον;

Το LPG θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια καλύτερη λύση για το περιβάλλον αλλά και πάλι όλα εξαρτώνται από τη χρήση. Σε σχέση με diesel, το LPG συνδέεται συχνά με χαμηλότερα σωματίδια και χαμηλότερα NOx, σύμφωνα με διεθνείς πηγές για εναλλακτικά καύσιμα.

Γιατί το leasing αλλάζει τη συζήτηση

Το δίλημμα diesel/LGP μπορεί να αντιμετωπιστεί με το leasing, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να σκέφτεται το αυτοκίνητο ως χρήση και μηνιαίο κόστος, όχι ως μεγάλη αγορά. Αν θέλει κανείς να δει στην πράξη αν ένα LPG/bi-fuel αυτοκίνητο ταιριάζει στις διαδρομές του, το ευέλικτο leasing μπορεί να μειώσει το βάρος της απόφασης σε σχέση με την αγορά.

Πώς μπαίνει το instacar στη λύση

Το instacar μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα του οδηγού και να τον καθοδηγήσει στη σωστή επιλογή αυτοκινήτου diesel ή LPG/bi-fuel, μέσω του leasing. Θα μπορεί να συγκρίνει τα διαθέσιμα μοντέλα και να ζητήσει προσφορά, κάνοντας την καλύτερη επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του.

Το υγραέριο δεν είναι «το νέο diesel» για όλους, αλλά μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση για του οδηγούς που γράφουν χιλιόμετρα, θέλουν χαμηλότερο κόστος χρήσης και αναζητούν μια πρακτική εναλλακτική χωρίς να αλλάξουν εντελώς οδηγικές συνήθειες.

Αν κάνεις πολλά χιλιόμετρα και θέλεις να διαπιστώσεις αν το LPG ταιριάζει στη χρήση σου, δες τις διαθέσιμες επιλογές αυτοκινήτων υγραερίου με leasing στο instacar.