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O επόμενος μετά τον Αυγερινό: Ξεμπρόστιασε Καρυστιανού και Γρατσία

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Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το κεντρικό πρόσωπο που καταγγέλλει την πρόεδρο και το δεξί της χέρι και τάσσεται με το μέρος του Αυγερινού.

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O επόμενος μετά τον Αυγερινό: Ξεμπρόστιασε Καρυστιανού και Γρατσία