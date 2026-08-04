O επόμενος μετά τον Αυγερινό: Ξεμπρόστιασε Καρυστιανού και Γρατσία

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το κεντρικό πρόσωπο που καταγγέλλει την πρόεδρο και το δεξί της χέρι και τάσσεται με το μέρος του Αυγερινού.

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