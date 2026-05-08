Παρελθόν από τον Φλοίσβο οι Έγκλεσκαλνς, Βιλιμάνοβιτς και Βουτσίσεβιτς

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τους Χέρμανς Έγκλεσκαλνς, Αντρίγια Βιλιμάνοβιτς και Μπόζιταρ Βουτσίσεβιτς.

Η διοίκηση του συλλόγου τούς ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Λύση συνεργασίας με τους Hermans Egleskalns, Andrija Vilimanovic και Bozidar Vucicevic Το ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Hermans Egleskalns, Andrija Vilimanovic και Bozidar Vucicevic. Και οι τρεις αθλητές συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της ομάδας μας στο χρονικό διάστημα που φόρεσαν την φανέλα. Hermans, Andrija και Bozidar σας ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σας…»