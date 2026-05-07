Ολυμπιακός: Σπουδαία κίνηση με Ρερς

Μία ακόμα δυνατή κίνηση από τους Ερυθρόλευκους ενόψει της επόμενης σεζόν, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους την αποτυχημένη φετινή χρονιά, όπου έμειναν εκτός τελικών.
Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον βασικό ακραίο της εθνικής Γερμανίας, τον 26χρονο Έρικ Ρερς, ο οποίος την προηγούμενη διετία αγωνιζόταν στο πολύ δυνατό ιταλικό πρωτάθλημα με την Μόντσα.
Ο διεθνής άσος ξεκίησε την καριέρα του από την VCO Berlin κι ακολούθησως αγωνίστηκε στις Φρανκφούρτη, Ντούρεν και Λίνεμπεργκ με την οποία έφτασε και στον τελικό του CEV Cup.