Ολυμπιακός: Σπουδαία κίνηση με Ρερς

Σημαντική προσθήκη για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς έχει δώσει τα χέρια με τον διεθνή Γερμανό ακραίο Έρικ Ρερς.

Μία ακόμα δυνατή κίνηση από τους Ερυθρόλευκους ενόψει της επόμενης σεζόν, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους την αποτυχημένη φετινή χρονιά, όπου έμειναν εκτός τελικών.

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον βασικό ακραίο της εθνικής Γερμανίας, τον 26χρονο Έρικ Ρερς, ο οποίος την προηγούμενη διετία αγωνιζόταν στο πολύ δυνατό ιταλικό πρωτάθλημα με την Μόντσα.

Ο διεθνής άσος ξεκίησε την καριέρα του από την VCO Berlin κι ακολούθησως αγωνίστηκε στις Φρανκφούρτη, Ντούρεν και Λίνεμπεργκ με την οποία έφτασε και στον τελικό του CEV Cup.