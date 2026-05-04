Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ατανασίεβιτς ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, έπειτα από δύο επιτυχημένα χρόνια.

Ο Σέρβος διαγώνιος βοήθησε σημαντικά τους «ερυθρόλευκους», έχοντας καλή παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ατανασίεβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

H ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς. Μία εμβληματική μορφή, ένα τεράστιο όνομα του παγκοσμίου βόλεϊ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα!

Σε δύο χρόνια, κατακτήσαμε μαζί ένα Κύπελλο Ελλάδας, δύο League Cup «Ν. Σαμαράς», δύο Super Cup και φτάσαμε ως τους «8» του CEV Champions League.

«Μπάτα», σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά σου στην ομάδα μας! Η παρουσία σου αποτέλεσε τιμή για την ομάδα μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!»