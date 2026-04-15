Κλείδωσε η μεταγραφή του Ατανασίεβιτς στον Πανιώνιο

Στον Πανιώνιο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών έχει κλείσει και απομένει η επίσημη ανακοίνωση.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά μέσω της εταιρείας που εκπροσωπεί τον Σέρβο διαγώνιο, η οποία προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media, «σφραγίζοντας» στην πράξη τη μεταγραφή.

Άλλωστε, δεν πρόκειται για κάτι που προέκυψε τώρα, καθώς το θέμα είχε ήδη αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα από το SDNA.

Ο Σέρβος διαγώνιος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια παρουσίας, έχοντας ολοκληρώσει πρόωρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις λόγω του αποκλεισμού από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Μέχρι να ενταχθεί κανονικά στον Πανιώνιο, θα αγωνιστεί για μικρό διάστημα στο Κατάρ με την Αλ Ουακρά.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παραμείνει στην Ελλάδα φαίνεται πως έπαιξε και η παρουσία της συζύγου του, Ελίτσα Βασίλεβα, η οποία αγωνίζεται στον Πανιώνιο.

Για τους «κυανέρυθρους», πρόκειται για μια κίνηση υψηλού επιπέδου, που έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφή του Αλέξανδρου Νανόπουλου και δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεση ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν, μετά την θετική πρώτη του παρουσία στη Volley League.