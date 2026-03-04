Ίδια τετράδα, άλλη ιστορία

Για μία ακόμα σεζόν το φινάλε στο Volley League φέρνει την ίδια τετράδα στα πλέι οφ, μια τετράδα που φάνηκε και φέτος ότι ξεχωρίζει κατά πολύ από τους υπόλοιπους. Παρόλα αυτά η ιστορία φέτος μάλλον πάει να γραφτεί διαφορετικά για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ήταν εμφανές και φέτος ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μίλωνας και ΠΑΟΚ ήταν τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Ενδεχομένως μόνο ο ΟΦΗ να πλησίασε σε αυτή την τετράδα αλλά και πάλι η συνολική εικόνα δεν ήταν αρκετή για να φέρει κάποια έκπληξη. Παρότι, όμως, θα δούμε τις ίδιες ομάδες στην τετράδα η ιστορία των ημιτελικών θα γραφτεί διαφορετικά.

Για αρχή, δεν ξέρουμε ακόμα τα ζευγαρώματα και αυτό είναι το πιο βασικό. Από τη μία ο Παναθηναϊκός δεν εξασφάλισε ακόμα την πρωτιά και από την άλλη όλα είναι ανοιχτά για τις θέσεις 3-4 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Παναθηναϊκός και ο Μίλωνας θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά. Αυτό δεν είναι καθόλου αδιάφορο καθώς είδαμε για τα καλά και πέρυσι αλλά και πρόπερσι πως ο Μίλωνας ήταν άλλη ομάδα στην έδρα του. Και τις δύο περασμένες σεζόν ο Μίλωνας αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά με τους ερυθρόλευκους να προβληματίζονται έντονα στην έδρα του Μίλωνα και να χάνουν όλα τα παιχνίδια των πλέι οφ και μάλιστα με κακή εμφάνιση. Το ζευγάρι Μίλωνας-Ολυμπιακός δεν έχει κλειδώσει ακόμα αλλά δεδομένου ότι συνέβησαν αυτά τις προηγούμενες σεζόν συν του ότι ο Μίλωνας κέρδισε δις τους ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα αλλά κυρίως το ότι ο Ολυμπιακός δεν… πετάει φωτιές αφήνει τα πάντα ανοιχτά.

Βέβαια, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Μίλωνας να βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια να αντιμετωπίσει τον απρόβλεπτο ΠΑΟΚ καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι μια βολεϊκή εκδοχή του Dr Jekyll and Mr Hyde. Υπήρχε μια στιγμή της σεζόν, περίπου το διάστημα Δεκέμβριος-Ιανουάριος, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε πικ και έμοιαζε να πατάει καλύτερα από όλους. Παρόλα αυτά φάνηκε πως όσο καλά μπορεί να παίξει τόσο ασταθής μπορεί να παρουσιαστεί επίσης. Βέβαια, στα πλέι οφ όλα είναι διαφορετικά αλλά από τη μία υπάρχει ένας ΠΑΟΚ που μπορεί να εμφανίσει το καλύτερο και το χειρότερο πρόσωπό του, κυρίως γιατί δυσκολεύεται να έχει σε καλή μέρα όλους τους παίκτες του, και από την άλλη μια ομάδα σαν τον Μίλωνα έχει μάθει να βρίσκει σταθερότητα και καλώς ή κακώς έχει μάθει να ανεβάζει ταχύτητα την ώρα των πλέι οφ.

Και αν μιλάμε για ανεβασμένη ταχύτητα σίγουρα μπορεί να πάει το μυαλό μας στον Παναθηναϊκό του Ανδρεόπουλου. Είναι ενδεικτικό του Παναθηναϊκού πως και το 2020 και το 2022 αλλά και πέρυσι, τις σεζόν δηλαδή που κατέκτησε το πρωτάθλημα, πάτησε… γκάζι μετά τα Χριστούγεννα. Ο Παναθηναϊκός, μέχρι ένα σημείο, θύμιζε τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι της αστάθειας ειδικά την περίοδο πριν τις γιορτές. Κυρίως, όμως, μετά το χαμένο Σούπερ Καπ βρήκε σταθερότητα, βρήκε ρόλους και φαίνεται πως πορεύεται κυρίως με το δίδυμο Πρωτοψάλτη-Γιάντσουκ στα άκρα εδώ και αρκετό καιρό. Όσο περνάει ο καιρός ο Παναθηναϊκός μοιάζει να εκπέμπει περισσότερη εμπιστοσύνη και παρότι έχασε στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει εμφατικά παιχνίδια που… έκαιγαν όπως αυτό στην έδρα του Μίλωνα αλλά και το one off παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Όλα αυτά μπορεί να βάζουν τον Παναθηναϊκό σε λίγο καλύτερη μοίρα αλλά όσο απρόβλεπτο ήταν το πρωτάθλημα ως τόσο άλλο τόσο απρόβλεπτα αναμένονται και τα πλέι οφ. Και μάλιστα το ότι θα δούμε μια ιστορία που θα διαφέρει από τις προηγούμενες, είτε όσον αφορά τις έδρες είτε τα ζευγάρια, κάνει το φετινό πρωτάθλημα ακόμα πιο γοητευτικό.