Νέο τρίποντο επί του πολύ αξιόμαχου ΟΦΗ που έβαλε δύσκολα, για τον Παναθηναϊκό. Με το τελικό 3-1 σετ παραμένει πρώτος διατηρώντας μια καλή διαφορά από όσους τον κυνηγούν στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους στην κορυφή ανεβαίνοντας στους 37 βαθμούς, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ο ΟΦΗ παρέμεινε στην 5η θέση με 23.

Το ματς

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά και από το 12-6 έδειξαν τις διαθέσεις τους. Με πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αύξησαν τη διαφορά σε 19-12 και στη συνέχεια σε 23-14, για να κλείσουν το πρώτο σετ με 25-17 χωρίς να απειληθούν ουσιαστικά.

Ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο σετ. Ξέφυγε νωρίς με 1-7 και 3-10, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα (6-12, 12-16). Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 16-18 και 19-22, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν το σετ με 21-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν πραγματικό θρίλερ. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 4-7, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε για το 9-9 και πέρασε μπροστά. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο (16-18, 18-18, 21-21, 23-23), με καμία ομάδα να μην μπορεί να «καθαρίσει». Το σετ οδηγήθηκε σε παρατεταμένη μάχη: 24-24, 25-25, 27-27, 28-28, με τους «πράσινους» τελικά να βρίσκουν τις λύσεις στο φινάλε και να το κατακτούν με 30-28.

Στο τέταρτο σετ η εικόνα παρέμεινε ισορροπημένη. Ο Παναθηναϊκός πήρε μικρό προβάδισμα (9-7, 18-15), ο ΟΦΗ πλησίασε (19-18, 22-21), όμως στα τελευταία ράλι οι γηπεδούχοι έδειξαν καθαρό μυαλό. Με σωστές επιλογές στην επίθεση έφτασαν στο 24-22 και έκλεισαν το σετ με 25-22, σφραγίζοντας τη νίκη με 3-1 και παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-17

2ο σετ: 2-8, 12-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 30-28

4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-18, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 15 άσσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 6 άσσους, 40 επιθέσεις, 7 μπλοκ και λάθη 39 αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22) σε 120’

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 60%υπ-40%αρ.), Νίλσεν 13 (9/20επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13επ, 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 άσσος), Πρωτοψάλτης 15 (11/21επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 42%υπ-17%αρ.) / Χανδρινός (λ, 54%υπ-32%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης.

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22επ., 1 μπλοκ, 37%υπ-11%αρ.), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 24%υπ-12%αρ.), Μιχάλοβιτς 20 (16/35επ., 4 άσσοι), Σταθέλος 4 (1/4επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3επ, 1 άσσος) / Συναδινός (λ,), Παχιαδάκης (λ, 50%υπ-17%αρ.), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.