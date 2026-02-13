Οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους στην κορυφή ανεβαίνοντας στους 37 βαθμούς, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ο ΟΦΗ παρέμεινε στην 5η θέση με 23.
Το ματς
Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά και από το 12-6 έδειξαν τις διαθέσεις τους. Με πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αύξησαν τη διαφορά σε 19-12 και στη συνέχεια σε 23-14, για να κλείσουν το πρώτο σετ με 25-17 χωρίς να απειληθούν ουσιαστικά.
Ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο σετ. Ξέφυγε νωρίς με 1-7 και 3-10, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα (6-12, 12-16). Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 16-18 και 19-22, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν το σετ με 21-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Το τρίτο σετ ήταν πραγματικό θρίλερ. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 4-7, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε για το 9-9 και πέρασε μπροστά. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο (16-18, 18-18, 21-21, 23-23), με καμία ομάδα να μην μπορεί να «καθαρίσει». Το σετ οδηγήθηκε σε παρατεταμένη μάχη: 24-24, 25-25, 27-27, 28-28, με τους «πράσινους» τελικά να βρίσκουν τις λύσεις στο φινάλε και να το κατακτούν με 30-28.
Στο τέταρτο σετ η εικόνα παρέμεινε ισορροπημένη. Ο Παναθηναϊκός πήρε μικρό προβάδισμα (9-7, 18-15), ο ΟΦΗ πλησίασε (19-18, 22-21), όμως στα τελευταία ράλι οι γηπεδούχοι έδειξαν καθαρό μυαλό. Με σωστές επιλογές στην επίθεση έφτασαν στο 24-22 και έκλεισαν το σετ με 25-22, σφραγίζοντας τη νίκη με 3-1 και παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-17
2ο σετ: 2-8, 12-16, 18-21, 21-25
3ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 30-28
4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-18, 25-22
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 15 άσσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 6 άσσους, 40 επιθέσεις, 7 μπλοκ και λάθη 39 αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22) σε 120’
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 60%υπ-40%αρ.), Νίλσεν 13 (9/20επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13επ, 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 άσσος), Πρωτοψάλτης 15 (11/21επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 42%υπ-17%αρ.) / Χανδρινός (λ, 54%υπ-32%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης.
ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22επ., 1 μπλοκ, 37%υπ-11%αρ.), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 24%υπ-12%αρ.), Μιχάλοβιτς 20 (16/35επ., 4 άσσοι), Σταθέλος 4 (1/4επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3επ, 1 άσσος) / Συναδινός (λ,), Παχιαδάκης (λ, 50%υπ-17%αρ.), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.