Ο Πανιώνιος Betsson επικράτησε της ΑΕΚ με 3-0 σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών.

Στα ημιτελικά, οι «κυανέρυθρες» θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού.

Στο πρώτο σετ οι γηπεδούχες πήραν προβάδισμα στα μέσα (10-8, 15-11) και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το 25-20, παρά την πίεση της ΑΕΚ που μείωσε σε κρίσιμα σημεία. Στο δεύτερο, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το 14-11, όμως ο Πανιώνιος Betsson «έχτισε» διαφορά (19-15, 23-17) και το έκλεισε με 25-19.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 2-6 και 12-18, δείχνοντας έτοιμη να ξαναμπεί στη διεκδίκηση. Ωστόσο, οι «κυανέρυθρες» αντέδρασαν με σερί που έφερε το σκορ στο 19-19 και πέρασαν μπροστά με 21-19. Το φινάλε ήταν δραματικό, αλλά ο Πανιώνιος Betsson διατήρησε την ψυχραιμία του και με 25-23 ολοκλήρωσε την ανατροπή, πανηγυρίζοντας μια σημαντική πρόκριση.

Διαιτητές: Βελώνης, Μυλωνάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Μαυρικίδης, Επόπτες: Νικολάου, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-17, 25-20

2ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-19

3ο σετ: 5-8, 12-16, 21-19, 25-23

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ., 22% άριστες), Στοΐλκοβιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Βασίλεβα-Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ., 43% άριστες), Ραχίμοβα 7 (4/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ., 43% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου, Νομικού 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ)

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ματέι 10 (8/25 επ., 2 άσσοι, 42% υπ., 33% άριστες), Ντιουφ 18 (16/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 10 (8/19 επ., 2 άσσοι, 46% υπ., 33% άριστες), Σετνάν 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 70% υπ., 48% άριστες), Μήλιου.