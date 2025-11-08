Ανατροπή για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη - Πρώτη νίκη για τη Θέτιδα με σούπερ Νικολογιάννη

Η 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών περιλάμβανε συναρπαστικά παιχνίδια, με τη Θέτιδα Βούλας και τον Πανιώνιο Betsson να πανηγυρίζουν σημαντικές νίκες απέναντι σε Μίλωνα και ΑΟ Θήρας, αντίστοιχα.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος Betsson επέστρεψε στις νίκες με μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον ΑΟ Θήρας, επικρατώντας 3-1 σετ.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς αντέδρασε εντυπωσιακά, έχοντας σε μεγάλη μέρα τη Ραχίμοβα, η οποία «εκτέλεσε» από τη γραμμή του σερβίς και σημείωσε πολλούς άσσους στα κρίσιμα σημεία.

Η Ατανασίεβιτς και η Ζακχαίου συνέβαλαν καθοριστικά στο φιλέ, με τον Πανιώνιο να κυριαρχεί στο μπλοκ και να φτάνει στη νίκη απέναντι σε μια αξιόμαχη Σαντορίνη.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μιχαήλογλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Μέκιος, Πολάτος, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση

1ο σετ: 3-8, 13-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 8-3, 16-5, 21-12, 25-15

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-20

4ο σετ: 4-8, 16-11, 21-17, 25-22

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-15, 25-20, 25-22) σε 109'.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 12 άσσους, 46 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 6 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 13 (10/25 επ., 3 μπλοκ, 52% υπ.-30% άριστες), Κοβαλέφσκα 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 13 (11/33 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ.-39% άριστες), Ραχίμοβα 29 (14/35 επ., 11 άσσοι, 4 μπλοκ), Καρέλια 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (6/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 60% υπ.-40% άριστες), Λαμπρούση 3 (3/7 επ.).

ΑΟ Θήρας (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Πάβισιτς 19 (18/40 επ., 1 άσσος, 52% υπ.-30% άριστες), Σιρίνινα 12 (8/13 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μάασε 9 (9/31 επ.), Τσιόγκα 13 (7/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 8 (7/20 επ., 1 άσσος, 42% υπ.-22% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 68% υπ.-53% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού 1 (1 άσσος), Θωμαΐδου.

Σεφτέ στις νίκες για τη Θέτιδα Βούλας

Η Θέτιδα Βούλας πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Μίλωνα με 3-2 σετ στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα σε κρίσιμα σημεία, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και παίρνοντας το τάι-μπρέικ χάρη στην εξαιρετική Ασημίνα Νικολογιάννη, που σημείωσε 6 πόντους στο πέμπτο σετ. Με σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Γαροφαλάκη, Βλαχάκη και Κλαρκ, οι οποίες κράτησαν σταθερό τον ρυθμό της Θέτιδας στα δύσκολα σημεία του αγώνα.

Διαιτητές: Νικάκης, Αντωνόπουλος, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Δουκάκη, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-16, 25-23

2o σετ: 3-8, 12-16, 16-21, 17-25

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-18, 25-23

4ο σετ: 8-7, 16-14, 17-21, 19-25

5ο σετ: 4-5, 8-10, 8-12, 13-15

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσσους, 66 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 19-25, 13-15) σε 134'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 31 (29/67 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σάρις 15 (13/46 επ., 2 άσσοι, 52% υπ. - 48% άριστες), Σαλκούτε 18 (16/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. - 27% άριστες), Σκουλούδη 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Αργυρίου 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ) / Τζαγκαράκη (λ, 34% υπ. - 20% άριστες), Χάνα (λ), Σπανάκη, Μπρουκς.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Κλαρκ 10 (8/13 επ., 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 13 (10/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πάλαγκ 4 (4/16 επ.), Ματσαρόκη 9 (3/9 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Νικολογιάννη 25 (24/48 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 25% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 41% υπ. - 22% άριστες), Βλαχάκη 18 (16/38 επ., 2 μπλοκ, 10% υπ. - 5% άριστες), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση.

Πανόραμα 4ης αγωνιστικής Volley League Γυναικών

Αποτελέσματα:

Άρης – Ολυμπιακός 0-3 (15-25, 16-25, 22-25)

ΑΟΝΣ Μίλων – Θέτις 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 19-25, 13-15)

Ηλυσιακός – ΠΑΟΚ 1-3 (22-25, 22-25, 25-23, 21-25)

Πανιώνιος – ΑΟ Θήρας 3-1 (20-25, 25-15, 25-20, 25-22)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 9/11, 19:30

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες):