Audi RS 5: Για πρώτη φορά plug in με 639 άλογα (pics)

Κάποια μοντέλα εξελίσσονται και κάποια κάνουν στροφή εποχής. Το νέο Audi RS 5 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία των RS, η Audi Sport παντρεύει την ακραία απόδοση με plug-in υβριδική τεχνολογία, χωρίς να “μαλακώνει” το concept.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο 639 ίππων και 825 Nm ροπής, με 0–100 km/h σε 3,6’’, τελική 285 km/h (με το προαιρετικό Audi Sport πακέτο) και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως 84 km (έως 87 km στην πόλη).

Με απλά λόγια: είναι RS όταν θες θόρυβο και ένταση, αλλά μπορεί να γίνει και… σιωπηλό, μηδενικών εκπομπών, όταν το περιβάλλον (ή η γειτονιά) το απαιτεί.

Υβριδική καρδιά 639 ίππων: V6 2.9 TFSI biturbo

Στον πυρήνα του RS 5 βρίσκεται ο V6 2.9 TFSI biturbo με 510 «αλογάκια» και 600 Nm. Δουλεύει με τροποποιημένο κύκλο Miller για καλύτερη θερμική απόδοση, ενώ τα δύο turbo μεταβλητής γεωμετρίας φροντίζουν να έχει άμεση απόκριση και ελαστικότητα σε όλο το εύρος στροφών.

Δίπλα του, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 177 ίππους και 460 Nm και είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο tiptronic 8 σχέσεων με μετατροπέα ροπής. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 639 ίππους, με την ηλεκτρική υποβοήθηση να “γεμίζει” την επιτάχυνση από στάση και να κάνει το γκάζι πιο άμεσο εκεί που τα μεγάλα turbo συνήθως παίρνουν μισή ανάσα πριν μιλήσουν.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία με 22 kWh ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο, η οποία φορτίζει με έως 11 kW από τριφασική παροχή σε περίπου 2,5 ώρες. Το σύστημα υψηλής τάσης των 400 Volt δεν είναι μόνο για αυτονομία, έχει ρόλο και στη διαχείριση της ροπής μέσω ηλεκτρομηχανικού ελέγχου (torque vectoring).

Παγκόσμια πρωτιά: quattro με Dynamic Torque Control στον πίσω άξονα

Εδώ βρίσκεται το πιο “ψαγμένο” κεφάλαιο. Το RS 5 εισάγει για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής ηλεκτρομηχανικό διανυσματικό έλεγχο ροπής στον πίσω άξονα. Το νέο quattro με Dynamic Torque Control χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 8 kW, γρανάζια overdrive και συμβατικό πίσω διαφορικό με χαμηλό ποσοστό εμπλοκής, ώστε να κατανέμει τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών σε μόλις 15 ms.

Η κεντρική μονάδα ελέγχου υπολογίζει την ιδανική κατανομή κάθε 5 ms (200 Hz) με βάση γωνία τιμονιού, διαμήκη/εγκάρσια επιτάχυνση, ρυθμό εκτροπής και συντελεστή τριβής. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει διαφορές ροπής έως 2.000 Nm ανά ημιαξόνιο, εξασφαλίζοντας πρόσφυση και ακρίβεια σε γρήγορες στροφές ή απότομα ελιγμούς. Παράλληλα, το νέο κεντρικό διαφορικό έχει προφόρτιση και παραμένει μόνιμα σε μερική εμπλοκή για καλύτερη είσοδο στη στροφή και σταθερότητα στις μεταφορές φορτίου.

Πλαίσιο για χειρουργική ακρίβεια

Το αμάξωμα είναι 10% πιο άκαμπτο από το βασικό A5 και η ανάρτηση πέντε συνδέσμων εμπρός/πίσω έχει επανασχεδιαστεί με RS-ειδικά εξαρτήματα. Η νέα RS sport ανάρτηση με αμορτισέρ διπλής βαλβίδας ελέγχει ανεξάρτητα συμπίεση και επαναφορά, μειώνοντας αισθητά κλίσεις και βυθίσεις. Το σύστημα διεύθυνσης με λόγο 13:1 δίνει άμεση απόκριση και καθαρή πληροφόρηση.

Ναι, είναι βαρύ: 2.355 κιλά το σεντάν και 2.370 κιλά το anant. Κι εδώ δεν ωραιοποιούμε τίποτα, το υβριδικό RS κουβαλάει τεχνολογία και αυτό μεταφράζεται σε κιλά. Γι’ αυτό και η πέδηση είναι ανάλογη: στάνταρ ατσάλινα φρένα 420 mm εμπρός / 400 mm πίσω, ενώ προαιρετικά τα κεραμικά 440 mm / 410 mm μειώνουν το μη αναρτημένο βάρος κατά περίπου 30 kg (αντιστοιχεί σε αφαίρεση μέχρι 90 κιλών από το αμάξωμα) και φέρνουν ακινητοποίηση από τα 100 km/h σε 30,6 μέτρα, χωρίς κόπωση.

Από αθόρυβο EV μέχρι ελεγχόμενο drift

Το RS 5 προσφέρει δύο βασικά προγράμματα λειτουργίας EV και Hybrid, ενώ μέσω Audi drive select υπάρχουν comfort, balanced, dynamic, RS sport και για πρώτη φορά RS torque rear.

Στο RS torque rear η ροπή κατευθύνεται κυρίως στον εξωτερικό πίσω τροχό, επιτρέποντας ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις σε κλειστή διαδρομή. Το RS sport στοχεύει στη μέγιστη πλευρική επιτάχυνση και στην απόλυτη πρόσφυση στην έξοδο της στροφής. Υπάρχει και boost: πλήρης ισχύς για 10 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού, ιδανικό για προσπεράσεις που δεν αφήνουν χρόνο για δεύτερη σκέψη.

Η διαχείριση φόρτισης κρατά τουλάχιστον 20% σε dynamic mode και 90% στα RS sport και RS torque rear, ώστε η ηλεκτρική υποβοήθηση να είναι πάντα διαθέσιμη.

RS σχεδίαση, χωρίς υπαινιγμούς

Με αμάξωμα περίπου 9 εκατοστά φαρδύτερο από το A5, φουσκωμένα φτερά, Singleframe μάσκα με κυψελωτό μοτίβο και σκουρόχρωμους προβολείς Matrix LED, το RS 5 δεν χρειάζεται να “φωνάξει” για να γίνει κατανοητό. Στο πίσω μέρος, ο διαχύτης και οι οβάλ απολήξεις του RS sport συστήματος εξάτμισης βάζουν την τελεία.

Στο εσωτερικό: νέες ραφές σε Serpentine green και bronze, ψηφιακές ενδείξεις επιδόσεων και η λειτουργία Audi driving experience που επιτρέπει ανάλυση διαδρομών και χρόνων πίστας μέσω της οθόνης MMI 14,5’’.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Το νέο RS 5 κατασκευάζεται στο Neckarsulm της Γερμανίας. Στη γερμανική αγορά, το Sedan ξεκινά από 106.200 ευρώ και το Avant από 107.850 ευρώ. Οι παραγγελίες για την Ευρώπη ανοίγουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το καλοκαίρι.

Το συμπέρασμα; Με το RS 5, η Audi Sport δείχνει τι σημαίνει “εξηλεκτρισμός” όταν δεν γίνεται για το θεαθήναι: όχι περιορισμός, αλλά ενίσχυση επιδόσεων, μαζί με καθημερινή χρηστικότητα και τεχνολογική καινοτομία σε ένα ενιαίο, αυθεντικά RS πακέτο.