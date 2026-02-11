Νέο OMODA 5 SHS: Super υβριδική τεχνολογία με 224 ίππους και απίστευτη τιμή (pics)

Η OMODA&JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το OMODA 5 SHS-H: ένα σύγχρονο crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) και σηματοδοτεί τη νέα εποχή στα υβριδικά μοντέλα.

Το OMODA 5 SHS-H επαναπροσδιορίζει την αποδοτική, άνετη και ασφαλή μετακίνηση στην κατηγορία του, αποτελώντας παράλληλα βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της μάρκας στην Ευρώπη.

Το νέο μοντέλο αποτυπώνει τη φιλοσοφία της OMODA&JAECOO για τεχνολογίες νέας ενέργειας που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό, δίνοντας ουσιαστικές απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης με τρόπο προσβάσιμο.

Υβριδική τεχνολογία Super Hybrid (SHS)

Η τεχνολογία SHS λειτουργεί ως ένας «αόρατος σύμμαχος», καθώς διαχειρίζεται με ευφυΐα την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Με έξυπνη εναλλαγή ανάμεσα στις διαθέσιμες λειτουργίες, εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση από τον οδηγό. Έτσι, το OMODA 5 SHS-H ανταποκρίνεται ιδανικά σε κάθε σενάριο: από την καθημερινή κίνηση στην πόλη έως τα μεγάλα ταξίδια και τις αυθόρμητες αποδράσεις.

Η τεχνολογία του OMODA 5 SHS-H δεν χρειάζεται… θεωρία για να την κατανοήσεις: απλώς τη βιώνεις. Ένα αυτοκίνητο που εξελίσσει την οδήγηση και επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει υβριδική εμπειρία.

Στην καρδιά του OMODA 5 SHS-H βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρία υψηλής απόδοσης 1,8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, προσφέροντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Αυτονομία έως 1.000 χλμ. με υψηλή θερμική απόδοση

Ο θερμικός κινητήρας επιτυγχάνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τις απώλειες. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ., μειώνοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική λειτουργία χαμηλού φορτίου, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Το OMODA 5 SHS-H έχει σχεδιαστεί με στόχο να θυμίζει την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος: ηλεκτρική εκκίνηση, ομαλές και σχεδόν ανεπαίσθητες μεταβάσεις ανάμεσα σε electric και hybrid modes, ενώ τα προγράμματα Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, συνδυάζοντας δυναμισμό και άνεση με πραγματική οικονομία καυσίμου.

Απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και τεχνολογία σε κάθε διαδρομή

Η OMODA και η JAECOO θέτουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με το OMODA 5 SHS-H να το επιβεβαιώνει έμπρακτα. Το μοντέλο OMODA 5 πληροί αυστηρά πρότυπα διεθνών οργανισμών ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας με πιστοποίηση πέντε αστέρων από το Euro NCAP.

Το OMODA 5 SHS-H διαθέτει έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων του Adaptive Cruise Control (ACC), του συστήματος αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και της προειδοποίησης τυφλών σημείων (BSD). Επιπλέον, διαθέτει 7 αερόσακους για ολοκληρωμένη προστασία, ενώ έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες – από -30°C έως 50°C – καθώς και σε εκτεταμένες δοκιμές ανθεκτικότητας 100.000 χιλιομέτρων.

Τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας λειτουργούν σαν «αόρατοι σωματοφύλακες» στις καθημερινές μετακινήσεις: το AEB μπορεί να επέμβει άμεσα σε απρόβλεπτες συνθήκες, το ACC διαχειρίζεται αυτόματα τον ρυθμό του προπορευόμενου οχήματος μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή φρεναρίσματα, ενώ το BSD υποστηρίζει την ασφαλή αλλαγή λωρίδας. Παράλληλα, η προειδοποίηση οπίσθιας εγκάρσιας κυκλοφορίας (RCTA) και η πανοραμική εικόνα υψηλής ευκρίνειας διευκολύνουν τους ελιγμούς και την ασφαλή στάθμευση.

Η τεχνολογία AI Model 2.0, αυξημένη κατά 333% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει λωρίδες και να προσαρμόζεται σε περισσότερες από πέντε καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη. Το OMODA 5 SHS-H διαθέτει επίσης παθητική προστασία τύπου κλωβού και υψηλής αντοχής χάλυβα, διατηρώντας την ακεραιότητα της καμπίνας σε περίπτωση σύγκρουσης. Επιπλέον, η ειδική προστασία του υβριδικού συστήματος υψηλής τάσης αποτρέπει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του συστήματος συν-οδήγησης ανθρώπου–μηχανής Bosch MPC3 EVO: αξιοποιώντας ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ AI και εκπαίδευση σε εκατομμύρια πραγματικά σενάρια, προσφέρει πιο έξυπνη αναγνώριση λωρίδων και πρόβλεψη διαδρομής, διορθώνοντας προληπτικά αποκλίσεις στον σωστό χρόνο και ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας χωρίς παρεμβατικότητα.

Μοναδική αισθητική χωρίς όρια – Sporty, Fashionable, Futuristic

Η OMODA στοχεύει στη δημιουργία της «κορυφαίας crossover μάρκας στον κόσμο». Με σχεδιαστική φιλοσοφία «Sporty, Fashionable, Futuristic», το OMODA 5 SHS-H ξεχωρίζει χάρη στις καθαρές και δυναμικές γραμμές του και τη σύγχρονη αισθητική του. Στο εσωτερικό, η καμπίνα ακολουθεί μοντέρνα προσέγγιση με μαύρο διάκοσμο, κυρτή διάταξη διπλής οθόνης και σπορ καθίσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αναδεικνύει την τεχνολογία και την άνεση. Στη βασική έκδοση, η επένδυση από ύφασμα και δερματίνη ενισχύει την αίσθηση ποιότητας, χωρίς να θυσιάζεται η λειτουργικότητα, ενώ η εργονομία, τα ψηφιακά συστήματα και τα προσεγμένα υλικά συνθέτουν έναν σύγχρονο premium χώρο για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Premium εμπειρία σε προσιτή τιμή, από 24.900€

Το νέο premium crossover της OMODA έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, μεγάλη αυτονομία, υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και σύγχρονη σχεδίαση. Με τιμή που ξεκινά από 24.900€, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία οδήγησης με ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής.

Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα σιγουριάς για όλη τη διάρκεια χρήσης. Επιπλέον, διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η premium εμπειρία μπορεί πλέον να είναι προσιτή. Το OMODA 5 SHS-H δεν φέρνει μόνο τεχνολογία και ποιότητα, αλλά και αξία που ξεπερνά τις προσδοκίες, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν το καλύτερο χωρίς υψηλό κόστος.