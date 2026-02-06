Αυτό είναι το 5.000.000ό Hyundai από το εργοστάσιο της Τσεχίας

Η Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημά της.

Το συμβολικό αυτό ορόσημο επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση, την τεχνολογική ωριμότητα και την ισχυρή θέση του εργοστασίου της Hyundai στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai TUCSON Hybrid, στην ειδική έκδοση “Go Czech”, το οποίο παραλήφθηκε από Τσέχο πελάτη απευθείας από το εργοστάσιο. Ο πελάτης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής στη γραμμή συναρμολόγησης μέχρι την τελική ολοκλήρωση και να συμμετάσχει σε αυτή, τοποθετώντας –για παράδειγμα– το έμβλημα της Hyundai. Κατά την παράδοση, του απονεμήθηκε ένα συμβολικό κλειδί από τη Διοίκηση της Hyundai Motor Manufacturing Czech και της Hyundai Motor Czech.

Το Hyundai TUCSON αποτελεί για πολλά χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της μονάδας στο Nošovice. Η τρίτη γενιά του (2015–2020) ξεπέρασε τα 1,1 εκατομμύρια οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον αριθμό. Συνολικά, οι δύο γενιές αντιστοιχούν σε σχεδόν το μισό της συνολικής παραγωγής του εργοστασίου από την έναρξη λειτουργίας του.

Παράλληλα, στη μονάδα του Nošovice παράγεται από το 2005 και το Hyundai i30, που σήμερα βρίσκεται στην τρίτη γενιά του. Έχουν παραχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων υψηλών επιδόσεων i30 N και των δύο limited editions Project C και Drive N. Στο εργοστάσιο έχουν επίσης παραχθεί τα μοντέλα ix35 (προκάτοχος του Tucson) και ix20.

Από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, τα οχήματα της HMMC έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Αν και η πλειονότητα προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές, οχήματα αποστέλλονται επίσης στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική.

Ιδιαίτερο ορόσημο στην ιστορία του εργοστασίου αποτέλεσε το 2020, όταν ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του αμιγώς ηλεκτρικού KONA. Από τότε έχουν παραχθεί πάνω από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 200.000 ήταν KONA, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταδιακή μετάβαση της μονάδας προς πιο βιώσιμη κινητικότητα. Εκείνη τη χρονιά, το Kona Electric ήταν το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής που κατασκευάστηκε στην Τσεχία.

Το επόμενο βήμα ήταν η μετατροπή τμήματος του εργοστασίου, που αρχικά χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή χειροκίνητων κιβωτίων, σε εγκατάσταση συναρμολόγησης συστημάτων μπαταρίας (Battery System Assembly – BSA), η οποία λειτουργεί από τη Hyundai Mobis. Το πρώτο τμήμα τέθηκε σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2022, ενώ η πλήρης λειτουργία ξεκίνησε τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Η τρέχουσα δυναμικότητα είναι 360.000 συστήματα μπαταρίας ετησίως και θα αυξηθεί σε 450.000 τον Ιούνιο του 2026. Η μονάδα απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζομένους και προμηθεύει συστήματα μπαταριών όχι μόνο στα οχήματα που παράγονται στην HMMC, αλλά και σε άλλες εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου.

Με την πάροδο των ετών, η συμμετοχή της HMMC στην ανάπτυξη νέων μοντέλων έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως και η ανεξαρτησία της από τη μητρική εταιρεία στην Κορέα. Ενώ παλαιότερα το εργοστάσιο στο Nošovice συμμετείχε κυρίως στα τελευταία στάδια δοκιμών, σήμερα συμμετέχει ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού.

Η HMMC συνέβαλε περίπου κατά 50% στην ανάπτυξη της τρέχουσας γενιάς του KONA Electric, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε το 2023. Για το επόμενο νέο μοντέλο, που η παραγωγή του θα ξεκινήσει το φετινό φθινόπωρο, το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει περίπου στο 75%.

Σχέδια για το 2026

Κύριο ορόσημο της προσεχούς περιόδου θα είναι η έναρξη παραγωγής ενός νέου μοντέλου, που σηματοδοτεί την αρχή της σταδιακής ανανέωσης της γκάμας, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Hyundai. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και στη βιώσιμη παραγωγή. Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις του Nošovice, με μέγιστη ισχύ έως 5 MWp. Στο πρώτο εξάμηνο θα τεθούν σε λειτουργία 118 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης εργαζομένων και επισκεπτών.

Ο αυτοματισμός της παραγωγής αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Τον Ιανουάριο 2026 εισήχθησαν τεχνολογίες αυτόματης τοποθέτησης παρμπρίζ στη γραμμή συναρμολόγησης και αυτόματης μέτρησης ευθυγράμμισης θυρών και καπό στο τμήμα αμαξώματος. Στο δεύτερο εξάμηνο προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης ατελειών βαφής.

Το πλάνο παραγωγής της μονάδας στο Nošovice για το 2026 προβλέπει σχεδόν 265.000 οχήματα, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν περίπου στο 50% της παραγωγής.

Το εργοστάσιο στο Nošovice αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της περιοχής, προσφέροντας αμοιβές άνω του μέσου όρου και ένα ευρύ φάσμα παροχών. Η HMMC απασχολεί σχεδόν 2.900 άτομα, εκ των οποίων το 94% είναι Τσέχοι. Ο μέσος εργαζόμενος είναι 40 ετών και εργάζεται στην εταιρεία για πάνω από μία δεκαετία.

Νέος Πρόεδρος της HMMC

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο κ. Sanghoon Yoon ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Hyundai Motor Manufacturing Czech. Εντάχθηκε στη Hyundai Motor Company το 1995, ξεκινώντας από τη Διεύθυνση Production Management στο εργοστάσιο του Ulsan. Από το 2002 έως το 2007 εργάστηκε στη HMMA στις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια κατείχε διευθυντικές θέσεις στα κεντρικά γραφεία της Hyundai με έμφαση στη στρατηγική. Το 2025 ήταν υπεύθυνος της Διεύθυνσης Business Planning. Ο προηγούμενος Πρόεδρος, κ. Changki Lee, μετά από τρία χρόνια στη θέση, προήχθη σε Head of Ulsan Production Division, έχοντας στην ευθύνη του πέντε εργοστάσια της Hyundai στο Ulsan της Νότιας Κορέας.

Απολογισμός 2025

Το 2025, η μονάδα του Nošovice παρήγαγε 276.175 οχήματα. Το TUCSON παρέμεινε το κυρίαρχο μοντέλο (76%), ακολουθούμενο από το KONA Electric (13%) και τη γκάμα i30 (11%). Πάνω από το 50% της παραγωγής αφορούσε ηλεκτρικά μοντέλα: οι υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις του TUCSON αντιστοιχούσαν στο 38%, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό KONA στο 13%.

Περίπου το 50% της παραγωγής εξήχθη σε κύριες ευρωπαϊκές αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Η Τσεχία κατετάγη όγδοη, με πάνω από 11.000 οχήματα.

Τα οχήματα diesel αποτέλεσαν το 6,6% της παραγωγής, τα βενζινοκίνητα το 80,7% και τα ηλεκτρικά το 12,7%. Τα αυτόματα κιβώτια συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, φτάνοντας το 74% της παραγωγής, ενώ τα χειροκίνητα έπεσαν στο 13%. Το υπόλοιπο 13% αφορούσε κιβώτια μίας σχέσης για το ηλεκτρικό KONA.

Οι τρεις πιο δημοφιλείς χρωματισμοί – Ecotronic Grey, Abyss Black και Atlas White – αντιστοιχούσαν σε περίπου 50% της συνολικής παραγωγής.