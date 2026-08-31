Πρεμιέρα-πρόκληση για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Αρτούρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Ίσως και να ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, αφού ο νεαρός Γάλλος (Νο.11) δεν είναι απλά ο κακός του δαίμονας (0-5 το head to head). Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της φετινής σεζόν και, μάλιστα, προέρχεται από τον τίτλο στο Σινσινάτι.

Είναι, λοιπόν, μια πρόκληση για τον Τσιτσιπά και μια ευκαιρία να δει αν μπορεί αυτή τη στιγμή να «χτυπήσει» τους τοπ αντιπάλους του... Αν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, θα παίξει στη φάση των «64» με τον Λόιντ Χάρις.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα και οι Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβιόντεκ. Μεγάλη μέρα και για τον Σταν Βαβρίνκα, που αγωνίζεται στη διοργάνωση για τελευταία φορά και τίθεται αντιμέτωπος με τον Ματέο Μπερετίνι.

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας περιλαμβάνει και επτά αγώνες που διακόπηκαν χθες λόγω βροχής.

Arthur Ashe Stadium

Έναρξη πρώτου αγώνα 19:00

Αρίνα Σαμπαλένκα [1] - Καμίλα Οσόριο

Ρομάν Σαφιούλιν - Κάρλος Αλκαράθ [2]

Όχι πριν τις 02:00

Μπεν Σέλτον [8] - Τάλον Γκρίκσπορ

Ναόμι Οσάκα [13] - Αναστασία Ζαχάροβα

Louis Armstrong Stadium

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Στέφανος Τσιτσιπάς - Αρτούρ Φις [10]

Άσλιν Κρούγκερ - Αμάντα Ανισίμοβα [10]

Όχι πριν τις 02:00

Ίγκα Σβιόντεκ [8] - Σιγιού Γουάνγκ

Μάρτιν Νταμ - Φράνσις Τιάφοου [11]

Grandstand

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Σίνια Κράους - Καρολίνα Μούχοβα [7]

Ναβάρο [26] - Μπουασόν (7-6, 4-2)

Μάγια Χβαλίνσκα [20] - Τέιλορ Τάουνσεντ

Ματέο Μπερετίνι - Σταν Βαβρίνκα

Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ [3] - Ρίνκι Χιτζικάτα

Stadium 17

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Τσινγουέν Ζενγκ - Κριστίνα Λιούτοβα

Μίκελσεν - Τσίνα (6-4, 1-1)

Μπράντον Νακασίμα [16] - Σεμπαστιάν Μπάες

Σλόαν Στίβενς - Κλάρα Τάουσον

Νούνο Μπόρζες - Λέρνερ Τιέν [14]

Court 5

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Σάρα Μπέιλεκ [28] - Κριστίνα Μπούσα

Άννα Μπλίνκοβα - Άννα Καλίνσκαγια [21]

Λουτσιάνο Νταρντέρι [21] - Χάρι Γουέντελκεν

Γιακούμπ Μένσικ [17] - Σιντάρο Μοτσιζούκι

Court 6

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Μαναντσάγια Σαουανγκκαέου - Πάνα Ουντβάρντι

Τιράντε - Μαναρινό (6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 2-5)

Γιούρι Ροντιόνοφ - Τζοβάνι Μπετσί-Περικάρ

Γιανίκ Χάνφμαν - Αλεχάντρο Ταμπίλο [25]

Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο - Κατερίνα Σινιάκοβα

Court 7

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Μάριν Τσίλιτς - Αντρέι Ρούμπλεφ [23]

Βούκιτς - Σακαμότο (4-6, 7-6, 4-6, 6-3, 3-4)

Ντάρια Σνίγκουρ - Ντιάνα Σνάιντερ [15]

Αλεξάντερ Μπλόξ [28] - Τόμας Μπάριος Βέρα

Court 9

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Ταμάρα Ζιντάνσεκ - Μαρία Τιμοφέεβα

Βικτόρια Γκολούμπιτς - Ντιάν Παρί

Court 10

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Έλσα Ζακεμό - Μαρί Μπούζκόβα [25]

Ματέο Αρνάλντι [30] - Τζέιμς Ντάκγουορθ

Τζούλια Γκράμπχερ - Σοράνα Κιρστέα [16]

Μάγια Τζόιντ - Λιουντμίλα Σαμσόνοβα

Court 11

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Βαλεντίν Βασερό [22] - Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς

Γκόρζνι - Κολινιόν (3-6, 6-3, 3-4)

Ανούκ Κούβερμανς - Κέιτι ΜακΝάλι

Κέιτι Βολίνετς - Λίντα Νόσκοβα [6]

Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγα - Κάρεν Χατσάνοφ

Court 12

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Χάριετ Νταρτ - Πέιτον Στερνς

Λάνταλούθε - Φέρνλι (4-3)

Νταμίρ Τζουμχούρ - Χούμπερτ Χούρκατς

Αν Λι [29] - Αντόνια Ρούζιτς

Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ - Αλεξέι Ποπίριν

Court 13

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Λίλι Τάγκερ - Ταμάρα Κόρπατς

Μπίρελ - Μαρτσίνκο (3-6, 6-6)

Νάντια Ποντορόσκα - Σιμόνα Βάλτερτ

Γιουντσένγκ Σανγκ - Μάρκο Τρουνγκελίτι

Κεντέν Αλίς - Φακούντο Ντίας Ακόστα

Court 15

Έναρξη πρώτου αγώνα 18:00

Ανγκελίνα Καλίνινα - Χιμένο Σακατσούμε

Αόι Ίτο - Οξάνα Σελεχμέτεβα

Νταλίμπορ Σβρτσινα - Βαλεντέν Ροαγιέ