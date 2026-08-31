Γιαννιτσά: Κακουργηματική δίωξη στον 26χρονο για τον άγριο ξυλοδαρμό του 27χρονου

Ο 27χρονος φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή



Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης ο 27χρονος που τραυματίστηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 26χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι δύο νεαροί, οι οποίοι βρίσκονταν σε νυχτερινό κατάστημα των Γιαννιτσών με διαφορετικές παρέες, φέρεται να ήρθαν αρχικά σε φραστική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση, ωστόσο, δεν έληξε μέσα στο κατάστημα, καθώς οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά αργότερα, έξω από το κέντρο διασκέδασης.

Κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών. Η σοβαρότητα της κατάστασής του, όμως, κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Σύμφωνα με το thesstoday.gr, ο 27χρονος φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Πηγή: ethnos.gr