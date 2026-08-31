Δάκρυσε την ώρα του αγώνα ο Νόλε (vids)

Τα έδωσε όλα στο court ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά τον πρόδωσε για άλλη μια φορά το σώμα του και ο πόνος ήταν μεγάλος.

Ο Σέρβος σούπερ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Μαριάνο Ναβόνε στη Νέα Υόρκη και στο πέμπτο σετ «έσπασε».

Μόλις έσωσε μπρέικ πόιντ του Αργεντινού και κράτησε για το 3-1, ξέσπασε σε δάκρυα, ξέροντας ότι δεν υπήρχε πλέον γυρισμός!

Ο Νόλε ηττήθηκε στα πέντε σετ και έφυγε από το Arthur Ashe με standing ovation. Όλοι πλέον αναρωτιούνται αν αυτή ήταν η τελευταία το φορά...

DJOKOVIC, QUEBRADO EN PLENO PARTIDO. 😢



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/j68EFhXDvK — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2026