Νετανιάχου για Τουρκία: «Ξεριζώσαμε τον καρκίνο του Ιράν, όμως υπάρχουν μεταστάσεις»

«Το Ισραήλ κατάφερε να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε προεκλογική του ομιλία ότι «διακυβεύεται η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες το κόμμα του, το «Λικούντ», προβλέπεται να χάσει έδρες.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 14, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ κατάφερε να «αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» υπό τη διακυβέρνησή του. Όσο παραμένει πρωθυπουργός, το Ιράν «δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Επίσης, παρότρυνε τα μικρότερα δεξιά ισραηλινά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να διασπάσουν το μπλοκ του, να «ενωθούν», λέγοντας ότι αυτό θα «αποτελούσε τεράστια ευλογία».

Ξεριζώσαμε τον «καρκίνο» του Ιράν

«Είμαστε μια μικρή χώρα που μπορεί να περικυκλωθεί, και τότε δεν θα μπορούμε να επιχειρούμε στην ευρύτερη διεθνή σκηνή» προειδοποίησε Νετανιάχου. «Επομένως, ένας πρωθυπουργός του Ισραήλ, προκειμένου να σώσει το Κράτος του Ισραήλ, να διασφαλίσει το μέλλον του, να εμποδίσει τους εχθρούς μας να επανεξοπλιστούν και να αποτρέψει την εμφάνιση νέων αντιπάλων, όπως η Τουρκία και άλλοι, οφείλει να δρα στην παγκόσμια σκηνή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εγώ και οι συνεργάτες μου».

«Ασχολούμαι με το Ιράν εδώ και σχεδόν 40 χρόνια… Μου πήρε πολύ χρόνο για να πείσω το κατεστημένο ασφαλείας μας να ασχοληθεί με το ίδιο το Ιράν. Μου πήρε επίσης πολύ χρόνο για να φέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη λογική. Μπόρεσα να το κάνω αυτό επειδή είχα (περάσει) σχεδόν χίλιες ώρες στην αμερικανική τηλεόραση».

«Δεν έχουν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Το αναβάλαμε, αλλά έχουν την πλήρη πρόθεση να ανανεώσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα προκειμένου να παράγουν ατομικές βόμβες. Έτσι, η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί. Ξεριζώσαμε αυτόν τον καρκίνο, αυτή την καρκινική ανάπτυξη. Ξέρετε ότι αν δεν ξεριζώσεις τον καρκίνο, πεθαίνεις. Αυτό κάναμε. Αλλά ο καρκίνος μπορεί επίσης να έχει μεταστάσεις, και αν υπάρχουν μεταστάσεις, μπορεί να εξελιχθεί ξανά σε μια ανανεωμένη και πολύ πραγματική απειλή».

«Υπάρχουν νέες απειλές για το Ισραήλ - Ο Ερντογάν δεν με συμπαθεί»

«Το Ιράν θέλει να ανανεώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και το λέω αυτό - τους εμπόδισα ήδη να το κάνουν μια φορά, και θα τους εμποδίσω να το κάνουν όσο είμαι Πρωθυπουργός» διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

«Θα υποτάξω αυτό το καθεστώς. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτό. Είναι εφικτό. Είναι πολύ πιο αδύναμοι από ό,τι ήταν. Βρίσκονται σε σαθρό έδαφος».

«Υπάρχουν ακόμη αποστολές που πρέπει να ολοκληρωθούν στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, και υπάρχουν επίσης νέες απειλές. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς — ούτε εμένα» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Ο Ερντογάν λέει: «Ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει». Και στη Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κασέμ λέει: «Ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει».

«Γιατί το λένε αυτό; Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε· θα τελειώσουμε τη δουλειά».

«Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουν ότι η εναλλακτική λύση είναι μια αδύναμη, ασθενής κυβέρνηση» πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τα όπλα, ο Ισραηλινός Στρατός θα κατακτήσει την πόλη της Γάζας και θα διαλύσει τη Χαμάς απάντησε εξάλλου.

«Δεν επέτρεψα — και δεν θα επιτρέψω — την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στη Γη του Ισραήλ» ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Στην Αγγλία σήμερα, τουιτάρεις κάτι — συμπεριλαμβανομένων αξιοσημείωτων, διανοούμενων ανθρώπων της δεξιάς — και τους προσάγουν για ανάκριση. Το γνωρίζεις αυτό; Συμβαίνει εκεί» δήλωσε σκωπτικά.

Πηγή: newsbomb.gr