Αλλαγή στην Εθνική ενόψει Ισπανίας: Μέσα ο Χαραλαμπόπουλος, εκτός ο Παπανικολάου!

Με μια αλλαγή στην 12αδα θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Ισπανία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, παίρνοντας την θέση του Νίκου Περσίδη στην 12αδα.

Eκτός από την δωδεκάδα της «γαλανόλευκης» έμεινε και ο Κώστας Παπανικολάου, που δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδος στην κρίσιμη αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας.

Από την άλλη πλευρά ο Τσους Ματέο, άφησε εκτός 12αδας της Ισπανίας τους Γιούστε-Αλμάνσα και θα έχει στην διάθεσή του, τους: Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), Μπάμπα Μίλερ (Κλίπερς), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ), Μάριο Σεντ-Σουπερί (Βαλένθια), Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Ντίαθ (Μάλαγα), Ούγκο Γκονζάλεθ (Σέλτικς), Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), Αντάι Μάρα (Θάντερ), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα).