Τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπάντιο με την Σενεγάλη (vid)

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού κατέγραψε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση στην άνετη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στο Μάλι με 97-71.

Ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας, 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη της Σενεγάλης για ακόμη ένα ματς.

Η FIBA, μάλιστα ανάρτησε βίντεο με τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο, αποθεώνοντας τον νέο καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.