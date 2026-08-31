Τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπάντιο με την Σενεγάλη (vid)

Ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας, 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη της Σενεγάλης για ακόμη ένα ματς.
Η FIBA, μάλιστα ανάρτησε βίντεο με τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο, αποθεώνοντας τον νέο καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
BRANCOU BADIO CAN'T STOP DELIVERING!— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2026
Senegalese New Panathinaikos ☘️ star takes Senegal through another tough game with an all-around performance: 22 PTS | 6 REB | 8 AST. pic.twitter.com/amcAyDQN6x