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Τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπάντιο με την Σενεγάλη (vid)

Μπάσκετ
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Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού κατέγραψε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση στην άνετη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στο Μάλι με 97-71.

Ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας, 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη της Σενεγάλης για ακόμη ένα ματς.

Η FIBA, μάλιστα ανάρτησε βίντεο με τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο, αποθεώνοντας τον νέο καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Τα highlights από τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Μπάντιο με την Σενεγάλη (vid)