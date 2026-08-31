Γιατί οι αρχαιολόγοι είναι σίγουροι ότι βρήκαν την χαμένη πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Οι αρχαιολόγοι την αποκαλούν την «τελευταία χαμένη πόλη των Ευαγγελίων»

Μια ομάδα αρχαιολόγων είναι απολύτως βέβαιη ότι ανακάλυψε τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά στο βόρειο Ισραήλ, όπου Ιησούς έκανε θαύματα όταν έδωσε σε έναν τυφλό την όραση του και τάισε χιλιάδες με ψωμί και ψάρια. Η επιμονή τους στηρίζεται στον απίστευτερο αρχαιολογικό θησαυρό που ανέσκαψαν στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η αρχαιολογική σκαπάνη εντόπισε λάμπες, εργαλεία μακιγιάζ, νομίσματα και δεκάδες άλλα αντικείμενα στις όχθες της Θάλασσας της Γαλιλαίας, κατά τη διάρκεια της 10ης ανασκαφικής περιόδου, Τα ευρήματα ενίσχυσαν μία μακροχρόνια θεωρία των αρχαιολόγων ότι η περιοχή αυτή ήταν κάποτε η αρχαία πόλη Βηθσαϊδά όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε μια σειρά θαυμάτων.

«Αυτό που προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη είναι η συσσώρευση των στοιχείων που συλλέγονται από όλα τα τμήματα της ανασκαφής, τα οποία συνθέτουν μια εικόνα του ιστορικού προφίλ του αρχαίου χώρου. Αυτή η εικόνα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη με κάθε εποχή», έγραψε ο Στίβεν Νότλεϊ, ακαδημαϊκός διευθυντής της ανασκαφής, σε μια ανάρτηση στο blog του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Νότλεϊ και η ομάδα του έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία σε ανασκαφές στα ερείπια του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στην βορειοανατολική όχθη της Θιβεριάδας και είναι γνωστός σήμερα ως ελ Αράτζ.

Αυτή η 10η ανασκαφική περίοδος διεύρυνε σημαντικά τις γνώσεις των αρχαιολόγων για τη Βηθσαϊδά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η οποία εκτείνεται από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα. Ευρήματα από άλλες αρχαίες εποχές βρέθηκαν διάσπαρτα σε ολόκληρη την εκτεταμένη περιοχή.

Επίσης, ανακάλυψαν «τείχη της ρωμαϊκής περιόδου, ένα βασαλτικό μύλο (πέτρα άλεσης), νομίσματα και ένα συναρπαστικό μισό δωρικό κιονόκρανο που πιθανότατα κοσμούσε κάποιο δημόσιο κτίριο» καθώς και ενδείξεις ότι κάτω από το χώμα κρυβόταν ένας παλαιότερος ελληνιστικός οικισμός, σύμφωνα με τον Στίβεν Νότλεϊ.

Η αρχαιολογική ομάδα διαπίστωσε ότι κατά την Οθωμανική περίοδο ο ιδιοκτήτης του Beit Habek που ήταν από τη Συρία είχε χτίσει τους στάβλους του πάνω σε παλαιότερα ρωμαϊκά κτίσματα χωρίς να στηριχθεί σε θεμέλια. Αυτή ήταν μία απόφαση η οποία προς έκπληξη τον επιστημόνων δεν οδήγησε σε κατάρρευση ή καταστροφή των πέτρινων τοίχων που βρέθηκαν ακέραιοι από τους αρχαιολόγους.

Η ομάδα βρήκε επίσης κεραμικά από κιμωλία και αρκετούς άθικτους λαμπτήρες, οι οποίοι κατασκευάζονταν μόνο στην Ιερουσαλήμ πριν από το 70 μ.Χ. Αυτά θεωρεύνται αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι Εβραίοι ζούσαν στην συγκεκριμένη πόλη τον 1ο αιώνα, όταν αυτή μετονομάστηκε από Βηθσαϊδά σε Ιουλιάς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Τα εντυπωσιακά ευρήματα φαίνεται να αμφισβητούν την αντίληψη ότι οι κάτοικοι της Γαλιλαίας ήταν φτωχοί, αναλφάβητοι αγρότες και υποδηλώνουν αντίθετα ότι οι πόλεις και τα χωριά που επισκέφθηκε ο Ιησούς ήταν ακμάζοντα, ακόμη και υπό τη ρωμαϊκή κατοχή.

Η ανασκαφική περίοδος φαίνεται ότι επιβεβαιώνει απλώς την επιστημονική θεωρία που είχε διατυπώσει ο Νότλεϊ χρόνια πριν, ότι δηλαδή ο χώρος αυτός είναι η χαμένη πόλη της Βηθσαϊδά.

«Ό,τι ανασύρουμε από το έδαφος επιβεβαιώνει και ενισχύει αυτή την ταυτοποίηση. Τίποτα από όσα έχουμε βρει δεν την αμφισβητεί καθόλου», δήλωσε ο Νότλεϊ στην εφημερίδα Daily Mail. Και συνέχισε: «Δεν μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον Ιησού να περνάει αρκετό χρόνο εκεί». Μάλιστα πρόσθεσε ότι την αποκαλεί «την τελευταία χαμένη πόλη των Ευαγγελίων».

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς επανέφερε την όραση ενός τυφλού στην πόλη αυτή και τάισε χιλιάδες ανθρώπους με ψωμί και ψάρια. Πιστεύεται επίσης ότι οι απόστολοι Πέτρος, Ανδρέας και Φίλιππος είχαν την Βηθσαϊδά ως τόπο διαμονής τους.

Η ομάδα ανασκαφών της Βηθσαϊδά πραγματοποιεί ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του Ελ-Αράτζ από το 2016 και, με την πάροδο των ετών, έχει αποκαλύψει αριστουργήματα ψηφιδωτών, εκκλησίες, τοίχους κατοικιών και άλλα ευρήματα.

Πηγή: newsbomb.gr