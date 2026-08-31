ΗΠΑ: Σφοδρή πλημμύρα στο Γκραντ Κάνιον της Αριζόνα - Αγνοούνται 20 άτομα

Οι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση τουλάχιστον 60 ατόμων μετά την ξαφνική καταιγίδα

Ισχυρή πλημμύρα σημειώθηκε στο γνωστό πάρκο των ΗΠΑ, Γκραντ Κάνιον, από την οποία σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ 20 άνθρωποι αγνοούνται.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πλημμύρα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μπράιτ Έιντζελ Κρικ της Αριζόνα, όπου ογκόλιθοι, πεζογέφυρες και άλλες υποδομές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το Φάντομ Ραντς, κατάστημα στο εσωτερικό του φαραγγιού που συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Την Κυριακή οι Αρχές προχώρησαν σε νέες εκκενώσεις, ενώ η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι αναζητά πληροφορίες για περισσότερα από 20 άτομα που ενδέχεται να αγνοούνται μετά την πλημμύρα.

Οι αρχές κάλεσαν όποιον γνωρίζει στοιχεία για πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που βρίσκονταν στην περιοχή να επικοινωνήσει μαζί τους. Για τη διαχείριση της κατάστασης και τη συνέχιση των επιχειρήσεων εκκένωσης συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του πάρκου με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.

Πηγή: newsbomb.gr